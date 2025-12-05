騎樓使用權爭議 中市議員李中提三管齊下方案

騎樓使用權爭議 李中提三管齊下方案





騎樓違規使用的問題最近引發許多討論，台中市議員李中指出，騎樓使用權牽涉範圍廣，包括《道路交通管理處罰條例》規範騎樓為道路，以及房屋興建時政府提供騎樓獎勵、人行權等三大方向，要開放騎樓供民眾停車，政府應三管齊下，一併處理。

李中指出，根據《道路交通管理處罰條例》規範，騎樓屬於道路的一種，而道路就是要供民眾通行，若要開放騎樓供住家停車，則交通局應該建議交通部修改法令規定，取消騎樓作為道路的用途，才可以從根源處理問題。

其次，李中說，當初房屋興建時，政府有提供獎勵給設有騎樓的房屋，以此作為公眾使用，若要開放騎樓停車，則都發局必須研擬一套計價辦法，讓屋主可以買回騎樓變成自家使用；其三則是人行權的問題，此部分建設局應多向中央爭取經費設置人行道。

李中強調，目前騎樓被視為道路，但許多民眾會將車子停在騎樓，又有其它民眾會檢舉，警方必須去執法，容易產生民怨，現在中央希望多興建人行道並放寬騎樓使用，從此方向著手，交通、都發及建設三個單位應同步努力，才能真正解決騎樓問題。

針對首長特別費的問題，李中說，議員只有預算權、立法權，議員無權查核首長特別費的使用，這是審計處的權責，此部分牽涉現行法律制度。

