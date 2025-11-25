11月增7例本土M痘 疾管署：社區傳播風險持續
疾管署今天(25日)公布台灣11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期每週皆新增個案，研判社區中的傳播風險持續；疾管署發言人曾淑慧提醒民眾做好自我防護。
疾管署25日公布國內11月新增7例M痘確定病例，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。
台灣自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日，累計確診504起病例，分別為469例本土、35例境外移入病例；其中，今年累計確診52例，包含45例本土、7例境外病例，社區疫情傳播風險仍持續。另外，我國持續監測M痘病例病毒型別，均為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。
疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，以及過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，應盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。
疾管署表示，接種疫苗為預防M痘感染最有效的方式，接種1劑M痘疫苗14天後，疾病保護力僅約4成至8成，完整接種2劑疫苗的保護力則可高達9成。根據疾管署統計，截至今年11月19日，已有10萬3,749人接種1劑M痘疫苗，其中7萬2,958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬791人、約30%尚未接種第二劑。曾淑慧強調，11月27日感恩節將來臨，呼籲符合M痘疫苗接種條件的民眾盡速完整接種。
疾管署指出，民眾若前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時應留意自己或他人症狀，減少暴露風險。若出現皮膚病灶如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩、盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
