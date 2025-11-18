5.6萬購車不能上路 「毛動力嘟嘟車」爆詐欺 逾20位車主受害

高市議員陳慧文今（18）日揭露，「鷹騰科技」販售的毛動力嘟嘟車涉嫌詐欺，消費者花5.6萬元購車卻因「未經檢驗、無合格標章」變廢鐵，非法上路即遭警方開罰沒入，已有20多位消費者受害陳情。（柯宗緯攝）

高市議員陳慧文今（18）日爆料，「鷹騰科技」販售的毛動力嘟嘟車涉嫌詐欺，消費者花5.6萬元購車卻因「未經檢驗、無合格標章」變廢鐵，非法上路即遭警方開罰沒入，已有20多位消費者受害陳情。業者除拒絕退款，還反告消費者妨害名譽、求償300萬元。業者回應，已在銷售時載明車輛為「非微型電動二輪車」，法規權責在於交通部與地方政府，已善盡告知義務，反批議員「未查證就發文，濫用職權」。

陳慧文今邀集高市議員張博洋、受害者、消保官、交通局、警察局等單位開記者會，她出示多項證據，包括業者客服對話紀錄顯示，業者明知車輛違法，卻告訴消費者「警察不是監理單位，無法認定車型」、「出示專屬小卡就沒事」等話術，誘導消費者購買。傳單更標榜車輛可「載小孩、毛孩、買菜」，暗示可於一般道路使用，實則違反道路交通管理處罰條例。

陳慧文強調，業者採用AB版本合約，提供給媒體的版本註明「非道路用車」，但實際賣給消費者的合約卻無此警語，手法惡劣。此外，該車輛還有煞車失靈、車體斷裂等重大瑕疵，已有16位車主反映煞車問題，電池更是未經標檢局檢驗的中國大陸進口品，形同「不定時炸彈」。

受害者楊小姐指控，去年在寵物展預購，付清全額5.6萬元後等4個月才交車，卻發現車輛沒有承諾的人力驅動功能，更不能合法上路。在台北市騎乘時遭警方開單沒入，向業者求償反被提告兩次，求償300萬元，實在很不合理。

對此，鷹騰科技發聲明強調，在銷售時已載明車輛為「電動載具《非微型電動二輪車》」，並稱法規權責在交通部與地方政府，「我司並不是法律制定者」，公司已善盡提供消費資訊義務，拿現在的法律溯及去年11月30日法規落地前的貼文回覆拼貼不實資訊，我司持續蒐證靜待司法公正處理。

業者指出，2022年修訂的道路交通管理處罰條例增訂「個人行動器具」，但因中央未公布施行日期，地方政府尚未訂定自治法規，存在法規真空期，因此在地方政府正式公告合法路段前，實質上仍全面禁止。業者反批議員「片面聽取不實指控，未查證就發文，濫用職權」。

對此，陳慧文駁斥業者說法，怒批「根本是胡言亂語」，強調微型電動二輪車早在2022年11月30日就已公告實施，業者所謂的「法規真空期」並不存在。

張博洋則痛批，業者為賺錢，將來自「中國」的電池風險商品成本外部化，出事後就推卸責任，如今更恫嚇民代，「以為點名議員，議員就會怕嗎？」他疾呼，市府硬起來，發函抵制不良廠商，「要告就來告」。

高市府主任消保官殷茂乾表示，若受害者達20人，將協助提起團體訴訟。桃園市政府也在11月6日至業者總公司桃園區地址進行聯合稽查，要求業者在28日前陳述意見，行政調查正在進行中。

律師林岡輝指出，業者明知車輛無法合法上路卻未告知，屬於交易重要事項的不實告知，可能構成詐欺罪，消費者可依民法撤銷契約、主張瑕疵擔保責任，或依消費者保護法、公平交易法求償及懲罰性賠償金。至於業者對消費者提告妨害名譽部分，若消費者所言屬實且與公益有關，受言論自由保障，不構成誹謗罪。

