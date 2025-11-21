63歲狄鶯重現歌仔戲巔峰身段 粉色上衣出鏡「歲月不敗美人」

狄鶯昔日演歌仔戲劇照，氣質清新優雅。(圖／中時資料照)

63歲資深女星狄鶯近來在臉書分享一段親自演繹歌仔戲經典身段的短片，畫面中她以熟練的手勢、含蓄而有力的眼神，完整展現昔日「當家小旦」的優雅氣韻。影片曝光後，迅速掀起大批戲迷回憶殺，證明她紮實的戲曲底蘊多年不減。

影片中，狄鶯身穿粉色貼身上衣，下身搭配牛仔褲，造型清新又帶點少女感，留著一頭柔順的長髮披肩，燈光下微微捲曲的髮絲隨動作輕輕擺動。她舉手投足仍保有小旦特有的柔韌氣質，指尖輕轉、手腕滑動、身形動作細膩流暢，完全看不出歲月痕跡，濃淡適宜的表情與眼波流轉，更讓許多熟悉她戲路的觀眾直呼「彷彿看到年輕時的她再度站上舞台」。

狄鶯出身演藝世家，母親與舅舅皆是戲曲、影劇界的重要人物，她自小在戲曲環境中長大，在環境薰陶下，很早就展現出戲曲天分，成為葉青歌仔戲的當家花旦，在80年代聲勢火紅，歌仔戲、電視連續劇邀約不斷，堪稱當時最炙手可熱的女演員之一。

時隔多年再次示範歌仔戲身段，依舊氣定神閒、架勢十足，瞬間勾起戲迷滿滿回憶，紛紛留言：「姊姊唱歌仔戲好美好喜歡」、「狄鶯姐，好美啊」、「好美的身段， 懷念」、「好喜歡看狄鶯演歌仔戲，唱的好聽身段又好，現在聽唱真好聽，想起以前戲曲回憶」、「好年輕喔，都不會老怎麼保養的美女」、「歌仔戲精，狄鶯還是寶刀未老」。

