玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣

南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。

玉澤演來台灣拍戲，在台中拍照打卡（圖／翻攝自玉澤演IG）

玉澤演來台中拍戲，預計停留一個多月，日前發出充滿台味的照片，還搭公車趴趴走，引起熱烈討論，甚至還有網友搭車時發現，公車的椅背貼了一張「玉澤演坐過的」的紙。21日，他看到新聞播報師妹TWICE準備出發來台的新聞，幽默翻拍電視畫面，寫下「歡迎來到臺灣。」還配上笑哭的表情，已經相當融入台灣生活。

玉澤演歡迎TWICE來台灣（圖／翻攝自玉澤演IG）

另一方面，玉澤演最近傳出喜訊，以手寫信的方式宣布結婚，先是感謝出道19年，所有粉絲的陪伴與愛，並宣布要和一位長久以來，理解且信任的對象，共度餘生。從今往後，無論是作為2PM成員、演員，還是他自己，依舊會全力回報大家給予的支持與愛。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導