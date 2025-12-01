AWS Transform導入代理式AI新功能，標榜能讓任何程式碼與應用程式現代化、解決「技術債」問題

在re:Invent 2025大會活動上，AWS宣布大幅強化其應用程式現代化服務「AWS Transform」，其中引入全新代理式AI (Agentic AI)功能，將解決企業長期面臨的「技術債」 (Tech Debt)問題，亦即企業IT團隊經常需要額外花費30%時間成本進行的手動現代化 (Modernization)工作。

由於技術升級、基礎架構、硬體環境等因素改變，使得企業服務往往需要IT技術人員花費大量時間，透過手動方式搬遷資料、移轉服務使用平台，甚至重新編寫既有服務程式碼，以利服務能在更現代化環境下順利運作，但往往變成不少IT技術人員的惡夢。

而此次更新的AWS Transform，則是藉由代理式AI技術大幅簡化IT技術人員原本所需花費時間成本。AWS表示，AWS Transform的新功能不僅能加速Windows .NET、VMware與大型主機 (Mainframe)的現代化轉型，更增加「客製化」 (Custom)能力，讓企業能針對特定的程式語言、框架甚至是內部專屬語法進行現代化，進而節省更多時間成本，並且有更多資源轉向創新。

客製化轉型能力：速度快5倍，支援任何編碼

此次更新的最大亮點，在於AWS Transform的客製化能力 (custom capability)。過去企業內部可能存在許多針對特定需求編寫、甚至過時的程式語言編碼及框架，往往難以透過標準工具進行轉換，而目前透過專門的代理式AI功能，系統將能學習、執行一致且高品質的程式編碼轉換，支援包含Java、Node.js到Python等常見程式編碼轉換升級，即便是企業專屬程式編碼內容也能順利轉換。

官方數據顯示，對於一般組織而言，AWS Transform Custom能將數百、甚至數千個應用程式的現代化轉換速度，提升至傳統手動操作的5倍，同時代理式AI還會透過回饋機制持續進行自我最佳化。

實際案例：

• 加拿大航空 (Air Canada)：利用此工具在短短幾天內，協調、執行了數千個Lambda函數編碼內容的現代化轉換，專案執行時間與成本大幅降低80%。

• 企業資源規劃軟體公司QAD：這家軟體公司表示，過去需要兩週的現代化轉換工作，現在僅需3天即可完成，並且可在每年節省超過7500個開發工時。

• 湯森路透集團 (Thomson Reuters)：利用代理式AI自動化，目前已達到每月遷移150萬行程式編碼的速度，並且降低30%的成本。

Windows環境全面現代化：轉向開源、節省70%成本

針對依賴微軟生態系的企業，AWS Transform目前提供全端堆疊 (Full-stack) 的Windows環境現代化加速功能。代理式AI會先分析完整的Windows軟體堆疊 (包含 .NET應用、SQL Server資料庫、UI框架及作業系統)，並且提出協調且一致的轉型計畫。

一旦獲准，代理式AI將執行轉型，將系統遷移至開源 (Open Source) 與雲端原生 (Cloud-native) 的替代方案 (例如從微軟SQL Server環境轉至開放架構設計的 PostgreSQL)。AWS強調，此功能不僅能提升現代化轉型效率，更能藉由擺脫昂貴的軟授權協議，藉此協助企業客戶節省高達70%的營運成本。

大型主機與VMware遷移強化

針對傳統架構的大型主機 (Mainframe)，AWS Transform新功能更增加三個AI代理服務，包含能深入分析程式碼、提取業務規則，並且自動生成技術文件。此外，新的任務代理能自動生成測試計畫與自動化腳本，解決過去佔用IT技術人員至少一半專案時間的測試難題。

而在VMware遷移方面，新的代理式AI功能更簡化大規模的資產盤點與網路遷移規劃流程，支援從評估到佈署的完整編程排布，更可處理非結構化資料輸入 (如文件、聊天記錄)內容來規劃遷移工作，此功能同時也強化對Cisco ACI、Fortigate與Palo Alto Networks等網路架構與資安配置的支援。

另外，AWS也同步推出AWS Transform Composability計畫，讓埃森哲 (Accenture)、Capgemini (凱捷) 與Pegasystems等合作夥伴能將其專有工具與知識庫整合進AWS Transform，進而協助金融等特定產業提供更具脈絡的轉型工作流。

