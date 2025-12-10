不只有I人或E人！精神科醫揭第3種人格「O人」：天生無法融入群體
除了I人或E人，竟然還有O人？精神科醫師拉米．卡明斯基（Dr. Rami Kaminski）於《非群是種天賦》一書中，根據40年的臨床觀察，提出了「Otrovert」獨特人格，並鼓勵「O人」放下迎合群體、努力調整自己的壓力，不必活成他人期待的樣子。當能以照顧自身情緒為優先時，將能發揮潛能，身心更穩定。以下為原書摘文：
每個孩子都是「O人」？
剛出生的頭幾年，每個孩子都是O人（Otrovert，不同於內向者I人與外向者E人，而是對群體沒有歸屬感的O人）。在這個年紀，嬰兒會花好幾個小時沉浸在自己的思緒中；他們一見到陌生人就容易焦慮哭鬧，必須有人引導他們走出自我，去參與周圍的群體世界。
O人8大特點
到了學步期，他們就發現為了融入群體、犧牲自我需求的好處，便不假思索地投入追求歸屬感，一路持續到人生的終點。當然，如果是O人就不會如此，他們會表現以下部分或全部的特質。
他們更喜歡和大人相處，而不是同儕。不同於害羞的小朋友，一遇到其他大人可能會黏著自己的父母，童年的O人跟大人相處起來很自在。
他們有著好奇又富有創造力的腦袋。
他們的人緣很好，但只有少數幾個好朋友或知己。6歲以前，很難把幼年O人和群體取向的同儕區分開來。他們可能更容易發呆、不太會主動發起活動，而是喜歡跟著大家，或許肢體動作也有些笨拙。但因為童年的O人很友善，所以他們不屬於群體這點對其他孩子來說不一定很明顯。
他們自己獨處時最快樂。如果孩子能滿足地獨自玩耍，或和另一個孩子一起玩好幾個小時，卻在跟一群孩子玩耍後需要大量的休息時間，往往就是O人性格開始顯現的初步跡象。
他們不想參加任何有組織的活動。童年的O人長大一點後，就會開始拒絕去課後社團、夏令營、班級旅行（尤其是過夜旅行），甚至生日派對等任何無法讓他們跟其他孩子保持距離的活動。對童年的O人來說，那種被其他孩子「困住」的感覺非常難受。
他們格外體貼大方。這種一對一的相處敏銳度，讓O人能真正同理別人，群體取向的孩子從小社會化後，把交朋友當成是一種交易：你犧牲自己，人家才接納你。但此時的O人才不玩為了受到認可、就犧牲自己需求的社交遊戲，所以他們幫助別人時，根本不覺得自己該得到什麼回報。
他們行事謹慎，懂得規避風險。我認識一位O人回憶說，小時候，她姊姊常常被父母責罵屈服於同儕壓力：「如果誰誰誰去跳橋，你也會跟著跳嗎？」童年的O人不會因為其他孩子跳就跟著跳，因為他們基本上不受同儕壓力影響，不會做出群體取向的孩子那種冒險、魯莽或惡作劇的行為。
他們不太能應對變化。學校讓孩子們有一起相處、但受大人監督的時間，適合教導孩子群體種種不成文的規則。大部分的孩子都能很快又輕鬆地學會這些潛規則，當有新的規則出來、舊的規則被取代時，也能快速調整自己的行為。
父母該放手養育O人嗎？
養育O人可能會是個摸不著頭緒的過程。就在此時，O人的父母會面臨一個選擇：我們要接受孩子本來的樣子，還是努力把他們塑造成「正常人」？可以理解的是，多數人都是靠著群體規範過日子，所以大部分父母都會催促孩子盡量參與團體活動。孩子獨自坐著思考，往往會被解讀為毫無意義的「發呆」或「做白日夢」，然後受到勸阻。
其實孩子需要獨處或隱私，卻被貼上「自我封閉」的標籤，常常引來老師、學校輔導員的關切電話，甚至需要找心理師。就連社會普遍認為是正向的特質，例如求知欲、對世界深刻的洞察力，在大家眼中也不如積極參與社交活動來得重要。
當然，父母會擔心孩子的社交發展。然而，就算父母一片好心，想「矯正」童年的O人，必定會適得其反。勉強孩子去融入群體的「正常」，只會讓他們感覺更不正常。父母應該了解，強迫O人參加社團、夏令營等團體活動，只是為了減輕自己的焦慮，卻犧牲了孩子的心理健康。
（本文摘自／非群是種天賦：肯定自己「不歸屬」的特質，善用旁觀者的獨立與敏銳，創造更多，在工作與生活中都成為自己的主角／天下雜誌）
