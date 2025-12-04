丟臉！台男醉上機「咆哮空服員」日航警強架離 乘客苦等48分鐘鼓掌歡呼

記者石明啓、林昱孜／桃園報導

男乘客在疑似喝醉在機上大鬧，被請下飛機。（圖／民眾提供）

醉漢鬧機別回家了！台灣虎航IT-207班機4日晚間7時40分從名古屋起飛前往桃園，卻出現一名旅客疑因酒後情緒激動，對空服員咆哮，屢勸不聽，遭名古屋機場航警帶下飛機，班機延誤48分鐘，整段畫面經PO網後引起熱議。台灣虎航強調，以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍。

4、5名名古屋航警上機，將男乘客強行帶下機，現場乘客鼓掌歡呼。（圖／民眾提供）

班機乘客全部都等著起飛，眼前男子因為酒醉不願意配合檢查，還不時以言語滋擾，經勸阻後還大聲咆哮，機組人員迫於無奈，通報名古屋航警協助，4、5名航警上機齊心，將男子強制請下飛機，乘客全數鼓掌，終於結束這場鬧劇，可以起飛回家了。

畫面經PO《threads》後引起熱議，「台灣人跟中國人一個樣」、「大家都在歡呼」、「台日友好」、「這種的就直接開扁了」。該起班機原訂4日晚間7時40分從名古屋起飛前往桃園，因為醉漢一鬧，導致該航班延誤48分鐘。

班機因為醉漢大鬧，延誤48分鐘起飛。（圖／民眾提供）

台灣虎航發出聲明表示，一名國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語進行滋擾，包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等，機長按規定簽發警告信函，經宣讀後，該名旅客仍不願配合，最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警，對該名旅客執行拒載程序。

台灣虎航強調，以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式。



