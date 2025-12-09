中德外長會晤！王毅嗆：日領導人用「台灣問題」發出武力威脅

中國外交部長王毅（右）8日與德國外長瓦德富爾（左）會晤。（圖／達志／美聯社）

中國外交部長王毅8日在與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）會晤時表示，日本對中國的軍事威脅是「完全不可接受的」。相關言論發布之際，日本才剛派遣F-I5戰機，抵近干擾中國遼寧艦航母編隊在沖繩群島以南的艦載機訓練，並被中國殲-15戰機的雷達瞄準。

據《CNBC》報導，日本首相高市早苗針對此事向記者表示：「雷達照射是危險行為，已超出飛機安全飛行所需的範圍。」並補充，日本已就這起6日「極為遺憾」的事件向中國提出抗議。

日本內閣官房長官木原稔也重申東京立場，拒絕中國對雷達照射事件的描述。他在9日的記者會中表示：「間歇性雷達照射是危險行為，已超出安全與必要範圍。」至於有媒體宣稱，北京在事件發生時未透過2018年設立的雙邊熱線回應日本的聯繫，木原稔拒絕證實相關報導。

對此，中國海軍發言人王雪萌回擊稱，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域，正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，而且事先公佈了訓練海空域。但日本自衛隊飛機在期間多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王雪萌補充，日方有關炒作與事實完全不符，「我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。」

8日，王毅在北京與瓦德普爾會晤時表示，有鑑於今年是二戰結束80週年，「日本作為戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行。但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。」

歷史上，日本自1895年至1945年將台灣作為殖民地管理，而戰爭結束後，台灣交由中華民國（Republic of China）政府管轄，該政府在1949年因國共內戰失利，撤退至台灣。王毅指出，日本現任領導人「最近對台灣假設性情境發表了荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。」

王毅也援引《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本天皇的《終戰詔書》、聯大第2758號決議、《中日聯合聲明》，以及《中日和平友好條約》等歷史，強調「以上一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被『七重鎖定』。圖謀『台獨』就是分裂中國領土，支援『台獨』就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。」

過去1個月以來，中日關係持續惡化，此前高市早苗曾在11月7日於眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存立危機事態」。此言一出立刻引發北京強烈反彈，中國也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市撤回言論。

