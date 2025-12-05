中百艦海上武力展示 小紅書滲透認知戰3／美2份戰略文件推遲發布 美媒：貝森特堅持修飾對中用詞

川普入主白宮後，一直都祭出對台戰略模糊政策。（路透社）

美國媒體《Politico》3號引述知情人士報導，表示美國總統川普政府有2份關於「全球安全戰略」的文件，原本預計在今年的秋天發布。不過正逢美中貿易談判的敏感時間點，美國財政部長貝森特堅持修飾涉及到中國的用詞，結果導致文件被延遲好幾週，到現在都還沒發布。

《Politico》引述知情人士說法，川普政府的國家安全戰略和國防戰略兩份文件草案幾乎已經定案，不過貝森特考慮到美中正在進行的貿易談判，因此希望涉及到中國部分的用詞可以再多修飾一點。迎合川普的美國優先政策，新版的文件預計會把重心放在西半球議題，包括移民，掃毒和拉美議題，而在國防戰略的部分，也會優先提高美國本土和西半球的防衛層級。

川普政府上任後，一直都祭出對台戰略模糊政策，貝森特3號在《紐約時報》交易錄峰會上，針對台灣議題的說法依舊模糊到不行。主持人vs.美國財政部長貝森特：「（美國是中國的盟友，關係保持不變），所以是中國，不是台灣嘍，（你說什麼），你剛剛說的是中國，我只是想澄清一下，（還有台灣），還有台灣，好，（這些關係保持不變）」。

而主持人也詢問，美國如果在晶片製造上能自給自足，台灣是否就會失去在美國外交政策上的戰略價值，貝森特反駁。貝森特：「這就像我買了保險，我的家會更容易或更難發生火災嗎？對吧，就只是因為我們正在去風險化，並不代表會改變任何事」。

美國雷根總統基金會暨研究所4號公布最新民調，其中針對如果中國侵犯台灣，有高達60%的美國民眾支持美國派兵保衛台灣，比去年的48%更多，創下史上最高紀錄，另外，更有79%的人強烈支持正式承認台灣為獨立國家雖然美國民意力挺台灣，但是否會真的影響川普的對台政策，恐怕還需要觀察。





