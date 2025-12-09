你奈我何？卓揆拒執行財劃法 藍嗆土皇帝

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，引發朝野間嚴重政治紛爭。行政院長卓榮泰表明即使覆議失敗，仍不打算執行藍白修改的財劃法，此舉引發國民黨立委批評其為「土皇帝」。此爭議不僅影響明年度總預算審查進度，也牽動院版財劃法和1.25兆國防預算的審議。更有深綠學者直言，總統公布法律而行政院卻拒絕執行，比惡法更能迅速摧毀國家根基。

（圖／TVBS）

朝野陣營在立法院程序委員會上展開表決攻防戰，立委們紛紛拿出手板舉牌抗議。院版財劃法和1.25兆國防預算再次被藍白陣營擋下。藍白陣營改變策略不再封殺，而是讓民進黨團提案將週五議程交付院會表決。

財劃法爭議已造成朝野嚴重對立，連帶影響明年度總預算審查。即使行政院的覆議案失敗，卓榮泰仍明確表示拒絕執行藍白修改的財劃法。國民黨團書記長羅智強批評說，卓榮泰可能是歷史上第一位直接告訴大家「我是土皇帝卓大帥，我不執行，你奈我何」的行政院長。

卓榮泰則表示，只要立法院能通過中央政府總預算和強化防衛韌性特別預算特別條例，其他事項都可以坐下來談，行政院無所不能談。

行政院的選擇性執法態度讓深綠學者也感到憂心。成大教授李忠憲直言，總統公布法律而行政院卻不執行，是比惡法更快摧毀國家的道路。民進黨團幹事長鍾佳濱則回應，如果對方對行政院的做法不能接受，可以發動不信任投票，至於其他意見民進黨都表示尊重。

，當長官命令凌駕法律之上時，行政機關的公信力也會隨之崩塌。這場政治紛爭不僅關乎預算審查，更涉及憲政體制中權力分立與法治精神的根本問題。

