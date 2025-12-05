內政部禁用「小紅書」 總統府支持：無法配合偵辦詐騙案且資安不合格

總統府發言人郭雅慧2025.12.05受訪，表示支持內政部禁用中國社交APP「小紅書」的決定。讀者提供



中國社交平台「小紅書」近2年在台灣涉及1706件詐騙案，但對於我方治安單位請求協辦卻「已讀不回」，因此內政部昨天（12/04）宣布，對中國社交平台「小紅書」即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。但此舉引發部分民眾抱怨，今天（12/05）上午總統府發言人郭雅慧在受訪時表示，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有部分資安檢測並沒有合格。總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

總統府發言人郭雅慧今天上午陪同賴清德總統出席 「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式時，會前被記者問到，對於中國社交軟體「小紅書」在台灣被內政部禁用，不過有傳出一些民怨的聲音。

郭雅慧回應表示，「這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

