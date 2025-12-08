凌晨爆炸整棟樓都震動！板橋定食8氣爆破大洞 結構技師到場估建築安全

新北市板橋府中站商圈的定食8，8日凌晨發生氣爆，工程與土木技師到場評估建築結構安全。翻攝自黃淑君FB



新北市板橋府中商圈的日式連鎖餐廳「定食8」，今日凌晨近1時發生嚴重氣爆事故，疑似4支鋼瓶氣體外洩，爆炸威力幾乎將2樓餐廳全毀，大樓外牆也炸破一個大洞，有民眾喊能感受建築明顯晃動，相當驚嚇。新北市議員黃淑君稍早說明，上午新北市府工務局拆除大隊與新北市結構技師將進場清理，同時確認建築結構安全狀況。

府中站商圈的「定食8」位於重慶路一棟大樓的三角窗店面，今（8日）近凌晨1時，突發氣爆事故，2樓幾乎全毀，裝潢與玻璃等散落外面人行道上，以致5名路人輕傷，4人送醫，另有一人雖沒有受傷但身體感到不適，消防人員為求謹慎將他一併送醫檢查。

廣告 廣告

新北市板橋府中站商圈的定食8，8日凌晨發生氣爆，工程與土木技師到場評估建築結構安全。翻攝自黃淑君FB

據現場勘查，除卻二樓內部裝潢近毀，外牆也為此炸破一個大洞，大片瓷磚震到落地，再加上附近民眾都能感受到建築物震動，為確保建築體安全，黃淑君稍早在臉書上說明，新北市府工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已經到達氣爆現場，而幾名傷者皆已出院，被波及的住戶被安置。

黃淑君解釋，目前重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人封閉，請走對側騎樓及人行步道，另外，9點後工務局拆除大隊與新北市結構技師公會預計進場清理，同時確認建築結構是否安全，「目前板橋區公所列管結構初評範圍，同時與戶政、地政連絡屋主，會同結構技師進場初評結構，」也請民眾不要逗留拍照，配合警方引導儘速通過。

更多太報報導

北市違規男拒檢狂飆！撞傷2騎士被活逮 搜出喪屍毒品

機師性騷2空服員成立！卻沒辦法罰 北高行判決理由曝光

樂團主唱遭控性侵！被團永久除名後… 吳仕群發聲明道歉被罵爛爆