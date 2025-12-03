前正妹主播「撞臉王淨」掀話題 出任陳見賢發言人！背景全曝光

前主播田芮熙1日起出任發言人，外型亮麗的她，外形神似「神似王淨」，意外掀起話題。（翻攝自田芮熙Lucy臉書）

各黨派為2026九合一大選籌畫，新竹縣長選戰開打。副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢競選團隊布局逐漸成形，同時宣布由33歲電視台前主播田芮熙1日起出任發言人，外型亮麗的她，外形神似「神似王淨」，意外掀起話題。

繼竹北市長前市長何淦銘加入團隊後，陳見賢昨（1日）再宣布，將邀請前主播、文化工作者田芮熙擔任發言人，被視為團隊「世代整合」的具體展現。值得注意的是，田芮熙因外形神似藝人王淨，意外引發話題，也讓網紅「Z9神龍」吳達偉直呼是「新竹王淨」。

據了解，田芮熙出生於新竹，學生時期，為維持家計曾在餐廳打工洗碗，之後先後成為地方台記者、主播，近年在竹縣文化基金會服務，還是竹縣第一屆青年諮詢委員，目前在清華大學研究所進修中。

陳見賢表示，田芮熙具有媒體實務與公共事務經驗，過去曾任主播、文化基金會行政與青年諮詢委員，近年參與文化政策與青年議題，熟悉地方脈動。田芮熙也表示，長期觀察到陳見賢處理重大縣政事務的執行力與協調能力，也認同國民黨主席鄭麗文推動的世代整合理念，所以決定加入團隊。

