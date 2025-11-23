北市標線「顏色有7種」 議員批：馬路畢卡索

台北市的標線和鋪磚五顏六色，被議員形容是「畢卡索」（圖／TVBS）

台北市議員林亮君，抱怨台北市馬路，色塊越來越多，根本看不懂。記者 蔡秉宏:「來到行人優先區起點，你會發現除了白色斑馬線以外，還有紫色藍色鋪磚，而在我後面，還有黃色警戒線，以及深紅色的鋪面，這些顏色又各代表什麼意思。」

台北市嘉興街175巷，從路口開始，短短3百公尺，就有亮藍色、深藍色、紫色、紅色、深紅色等不同鋪面。其實顏色不是重點，重點在提醒用路人，進入特殊路段。

台北市街道又有區分為行人友善區和行人優先區。（圖／TVBS）

嘉興里里長 鄭智耀說:「他看到例如說從巷子口進來，會看到我們的彩色瀝青壓花，好像來到了人行道，所以自然的也會放緩速度。」特殊路段。又細分成行人優先區和行人友善區。友善區，提供行人無障礙步行環境，有降速措施、時段性徒步區，沒有強制罰則，優先區則速限20公里，禁按喇叭，若超速達40公里，或是鳴按喇叭，就要罰錢。

台北市議員(眾) 陳宥丞說:「花色的樣式，到顏色，以及法規的強制力非常模糊，甚至連自己在交通部門質詢，官員們也都霧煞煞，更何況是一般的市民朋友，連質詢，官員都霧煞煞，千萬不要讓台北市的標誌標線，像是一個畢卡索。」

台北市交通治理科科長 朱宸佐說:「有民眾反應說看起來，不是那麼一致的狀況下，這部分我們會多加宣傳，我們也會在針對這部分，我們也再多加檢討。」

未禮讓行人罰單撤單率高。（圖／TVBS）

台北市，也在師大龍泉里等人潮密集區，設置「波浪型人行道」，讓行人有舒適的步行空間。不過根據統計，2020-2024年，未禮讓行人開罰逐漸飆升，但撤單率就高達近3成。最常出現，差距微小，最後從寬認定沒違規、車輛先到，行人才經過、或是遭遮蔽物擋住視線，導致沒看到行人，卻被無辜開單。

台北市交警大隊執法組組長 黃建勝說:「對於舉發案件之事實從嚴審核，申訴從寬認定以保障民眾權益。」北市絞盡腦汁，要打造「行人天堂」，民眾的交通意識，也得一併提升。

