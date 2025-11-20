午夜特搜：回擊中國統戰文！他「這段話」描繪台灣感動萬人

主播／劉品薇 台北報導

近年來在論壇上不時就會出現一些，很極端的統戰文章，像是最近就有一名網友發文說，我的國家是中華民國，我的血液裡有黃河和長江，貼文發出短短兩天就湧入上千則留言，其中最多人按讚的這一則留言，這名網友文筆真的非常好。

他說，我的血液裡沒有黃河和長江，流的是基隆的雨、蘭陽的海風、玉山的薄寒，有濁水溪挾著泥沙的重量、淡水河每天漲退的呼吸；也有高屏溪曬出來的熱氣、卑南溪沖下的山味、以及秀姑巒溪拍在礫石上的聲音。最後一段還提到，你願意把身分，寄託在教科書裡的兩條遠方大河，我不攔你，但我活在這座島、我的國家，是我每天醒來看見的這片土地。留言發出後吸引超過1萬人按讚，已經大幅超過原PO的讚數，同時也有許多熱心網友，把這段留言做成圖卡，轉發到各大社群上。

除了這段文字相當感人之外，面對我的血液有黃河長江這句話，也有網友幽默表示，我的血液只有紅血球、白血球、血小板跟血漿，你那個不太正常，這句話後來也被許多網友轉發分享。說到中國對台灣的統戰滲透，重災區當然還有中國社群小紅書，最近就有一名學生在網路上分享了這一張截圖，說學校官網竟然直接放上這張圖宣導，讓他改觀了。





上面就寫不迷小紅書，青春不迷途，但事實上不只他的學校，這其實是教育部在各所學校網站上，都有建置的小紅書專區，裡面內容主要就是在宣導小紅書的潛在威脅，也提供更完整的資料給學校的講師，希望可以藉此讓學生，從小就開始培養有關資安、國安的重要觀念。儘管賴政府積極防堵中國文化滲透，但另一頭國民黨副主席蕭旭岑最近卻提到，國民黨的兩岸路線是中華民國「一中憲法」與「一國兩區」。





對此陸委會副主委梁文傑今天回應，強調這只是政治語言，不是法律語言，因為翻遍了兩岸條例及中華民國憲法，根本沒有這4個字，同時也再次強調，重點是中共根本承認中華民國，所以他覺得在台灣內部爭執這個，沒有意義。那大家怎麼看近期從各大社群的文章，到在野黨的發言，不時就出現濃厚的統戰色彩呢，歡迎在yt直播聊天室或影片下方留言，跟我們分享你的想法。

