卓揆揚言不執行錯誤財劃法...李忠憲形容「失火中警報器被關掉」：台灣走進安靜卻危險的憲政臨界點

針對近日行政院長卓榮泰表明絕不執行錯誤的財劃法，成大電機系教授李忠憲昨即示警，台灣正走在過去德國元首希特勒掌權前的威瑪政權路上，若法律成為選擇題將比惡法更嚴重毀壞整個體系。他也形容，現在若可選擇法律不執行，將如同著火大樓的嗡嗡警報器被關掉，雖然安靜但火仍繼續延燒；台灣已正式進入安靜卻危險的時刻，真正可怕的是制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。

李忠憲提到，行政院說：「財劃法會依法公布，但行政機關不會執行。」他說，理由是比較不擴權、比較不衝突；乍看像是一種折衷，但其實正好相反，這一刻已經對整個法律體系造成直接挑戰，有人認為這樣做能「降低傷害」，但任何懂憲政的人都知道行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。

李忠憲形容，就像大樓失火時，有人為了「不要吵」而把警報器關掉，安靜片刻，火卻照燒；等樓塌了，才發現被關掉的不是警報器，而是唯一的自救機會。他指出，法律一旦公布，行政就有依法執行的義務，而「不執行」這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。



李忠憲說，今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。他表示，台灣不是威瑪，但正在出現威瑪式的結構裂縫，昨天他寫過「台灣已經走到威瑪時刻」，有人批評危言聳聽、錯誤類比；但今天的情勢已經很清楚，這不是抽象類比，而是制度事實。



李忠憲表示，他要描述的重點並不是納粹的崛起，而是中華民國的憲法跟威瑪憲法一樣走到終結，這不是正在發生的事情嗎？台灣如今的問題不是某一權濫權，而是：



1.立法權暴衝

2.行政權拒絕執行部分立法

3.司法權無法運作



李忠憲說，司法、行政、立法三權正在體制內發生結構性衝突，這就是所謂「房間裡的大象」，大家不願承認，但它就在那裡，把家具踩得吱吱作響。



李忠憲坦言，一直以來立場是最保守、最鴕鳥的那種，希望《中華民國憲法》撐到中國垮台那一天，再來處理未竟之事。他也承認，不是革命派，是「拜託不要打破現狀」的那種人，但現在看起來，即使是最保守的願望，也要被現實推著走。



李忠憲表示，制度走到某個臨界點時，並不是願不願意面對問題，而是問題已經走來面前。他認為，看清現實的人常常不是比較幸運，而是比較痛苦，昨天去看了《大濛》，裡面有一句話讓我非常有感：「你阿兄如果不是讀那麼多書，也不會被人抓去槍斃。」



李忠憲直言，知識本身不是罪，但看得清楚往往要付代價，懂得太多、看得太遠的人，常常比看不見的人痛苦。他說，今天行政院選擇走「公布但不執行」的路，台灣已經正式進入這種安靜卻危險的時刻，民主國家不怕犯錯，因為錯誤可以被程序修正，真正可怕的是制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。



李忠憲表示，那一刻，火已經在燒，只是警報器被按了靜音，而整座大樓的命運，從此變得不可逆；昨天看電影的時候在百貨公司裡面歌舞昇平，完全沒有人感到台灣有什麼危機，這就是大家希望的樣子，不是嗎？

