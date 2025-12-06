卓榮泰稱不執行違法財劃法！學者坦言：台灣的「威瑪時刻」正式開始

記者楊士誼／台北報導

成大教授李忠憲表示，「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代了，台灣已經走上不可逆的道路（圖／翻攝自李忠憲臉書）

政院版財劃法遭擋、藍白也否決財劃法覆議案，行政院日前強調，決不會依照違法的財劃法編列明年度中央總預算。成大教授李忠憲今（6）日表示，「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代了，台灣已經走上不可逆的道路，他更以威瑪德國政權崩壞為例，直言台灣的「威瑪時刻」正式開始，明年九合一大選與2028大選可能是這部憲法最後的兩次選舉。

李忠憲以「安全氣囊已經爆開：台灣的威瑪時刻正式開始」為題發文表示，昨天很多同溫層的朋友都興高采烈的分享「卓榮泰回應絕不會依照違法財劃法編列總預算」的消息，表示行政院總算硬起來。他指出，之前很多人對賴清德、卓榮泰沒有信心，認為民進黨的這個政府一定會軟弱到底，跟以前一樣站在大罷免的公民之後，希望下次選舉的時候能夠討回公道。

李忠憲坦言，看到這則新聞，充滿緊張刺激的感覺，因為台灣已經走向歷史的分岔路，他認為卓榮泰的動作是「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代，許多人包括沈伯洋、許美華在內，都引用了作家狄更斯的名言「這是個最好的年代，也是一個最壞的年代」，而台灣從今天起一切就通通不一樣了。他說明，德國威瑪政權崩壞並不是從希特勒開始，希特勒上台之前，威瑪共和國最離譜、最具破壞性的行政命令與緊急命令，都是在總統興登堡與他的歷任總理之下發布的，希特勒只是接手了已經被濫用到極限的制度，全部都依據威瑪憲法第 48 條的緊急命令。

李忠憲說，1930 年，德國布呂寧政府用緊急命令強行通過財政預算，這是威瑪時代歷史上第一次用行政命令取代國會預算審議，而台灣已經走到這一步了。過去曾說，藍白佔領立法院，用立法權廢掉司法權使大法官會議不能運作，這部憲法已經走到盡頭。許多人很努力，想要用公民連署投票讓大法官能夠運作，很令人感動，但是否這樣就能夠讓台灣的憲政秩序回到原來的常軌，他持相當懷疑的態度。

李忠憲也表示，2026和2028的選舉，可能是這部憲法最後的兩次選舉，國家已經走到這樣的地步上面，可能因為這樣變得更好，那就是所謂最好的時代；也可能因為這樣變得更壞，那就是所謂最壞的時代，不管是怎樣跟以前都不會一樣。投票給台灣民眾黨的人，造成藍白在立法院胡搞瞎搞，實際上已經顛覆中華民國憲法也改變了現狀，這是任何人恐怕都難以挽回的事情。

李忠憲強調，威瑪德國的情況是國會太弱無法抗衡行政權，也沒辦法有憲法法庭；台灣是國會太強，藍白成為中國的代理人，決定毁掉中華民國憲法，先消滅掉大法官會議，改變台灣的現狀。他表示，從今天開始，台灣已經走上一條不可逆的道路。「這條道路也許會讓台灣變得更強大，那是最好的年代。也可能把我們推向深淵，那是最壞的年代。但無論結果如何，台灣都已經不會再和過去一樣」。

