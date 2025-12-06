卓榮泰稱不執行違法財劃法！學者坦言：台灣的「威瑪時刻」正式開始
記者楊士誼／台北報導
政院版財劃法遭擋、藍白也否決財劃法覆議案，行政院日前強調，決不會依照違法的財劃法編列明年度中央總預算。成大教授李忠憲今（6）日表示，「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代了，台灣已經走上不可逆的道路，他更以威瑪德國政權崩壞為例，直言台灣的「威瑪時刻」正式開始，明年九合一大選與2028大選可能是這部憲法最後的兩次選舉。
李忠憲以「安全氣囊已經爆開：台灣的威瑪時刻正式開始」為題發文表示，昨天很多同溫層的朋友都興高采烈的分享「卓榮泰回應絕不會依照違法財劃法編列總預算」的消息，表示行政院總算硬起來。他指出，之前很多人對賴清德、卓榮泰沒有信心，認為民進黨的這個政府一定會軟弱到底，跟以前一樣站在大罷免的公民之後，希望下次選舉的時候能夠討回公道。
李忠憲坦言，看到這則新聞，充滿緊張刺激的感覺，因為台灣已經走向歷史的分岔路，他認為卓榮泰的動作是「安全氣囊已經爆開」，台灣永遠回不去中華民國的時代，許多人包括沈伯洋、許美華在內，都引用了作家狄更斯的名言「這是個最好的年代，也是一個最壞的年代」，而台灣從今天起一切就通通不一樣了。他說明，德國威瑪政權崩壞並不是從希特勒開始，希特勒上台之前，威瑪共和國最離譜、最具破壞性的行政命令與緊急命令，都是在總統興登堡與他的歷任總理之下發布的，希特勒只是接手了已經被濫用到極限的制度，全部都依據威瑪憲法第 48 條的緊急命令。
李忠憲說，1930 年，德國布呂寧政府用緊急命令強行通過財政預算，這是威瑪時代歷史上第一次用行政命令取代國會預算審議，而台灣已經走到這一步了。過去曾說，藍白佔領立法院，用立法權廢掉司法權使大法官會議不能運作，這部憲法已經走到盡頭。許多人很努力，想要用公民連署投票讓大法官能夠運作，很令人感動，但是否這樣就能夠讓台灣的憲政秩序回到原來的常軌，他持相當懷疑的態度。
李忠憲也表示，2026和2028的選舉，可能是這部憲法最後的兩次選舉，國家已經走到這樣的地步上面，可能因為這樣變得更好，那就是所謂最好的時代；也可能因為這樣變得更壞，那就是所謂最壞的時代，不管是怎樣跟以前都不會一樣。投票給台灣民眾黨的人，造成藍白在立法院胡搞瞎搞，實際上已經顛覆中華民國憲法也改變了現狀，這是任何人恐怕都難以挽回的事情。
李忠憲強調，威瑪德國的情況是國會太弱無法抗衡行政權，也沒辦法有憲法法庭；台灣是國會太強，藍白成為中國的代理人，決定毁掉中華民國憲法，先消滅掉大法官會議，改變台灣的現狀。他表示，從今天開始，台灣已經走上一條不可逆的道路。「這條道路也許會讓台灣變得更強大，那是最好的年代。也可能把我們推向深淵，那是最壞的年代。但無論結果如何，台灣都已經不會再和過去一樣」。
更多三立新聞網報導
陳佩琪護柯文哲扯賴清德 學者：活在「第三夫人幻想曲」
新北、基隆水危機 學者：你投給誰，就由誰來決定你喝什麼水
藍白這麼壞還有人挺？學者揭真相：邪惡常披著好看外衣
黃國昌妻爆向大嫂討回財產！理由曝 李忠憲：她是唯一保有人性光亮的人
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 625
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 409
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 11
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
高市早苗稱日本「立場沒變」仍沒用? 北京怒批 : 敷衍搪塞 絕不接受
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨 ( 3 ) 日在參議院全體會議上援引 1972 年《中日聯合聲明》，表示「理解和尊重」。在今 ( 4 ) 日的中國外交部例行記者會中，有記者提問稱，有媒體認為日方是承認中國政府關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的立場。中方對此有何評論？ 對此，中國外交部發言人林劍指出，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。 「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。 中國外交部發言人林劍。 圖 : 翻攝自北京日報 「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如 1972 年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申 1972 年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯
針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
李四川被拷問何時辭選新北！ 蔣萬安搶答
對於台北市副市長李四川上節目首度鬆口參加黨內初選，不過今(4日)在議會的市政總質詢，民進黨議員輪番問李四川何時要請辭參選新北市長，一旁的台北市長蔣萬安突然搶答「有沒有考慮一下我的心情」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
首談2028大選！ 盧秀燕喊：政黨輪替不是壞事｜#鏡新聞
向來對政治議題謹慎發言的台中市長盧秀燕，近日接受平面媒體專訪，罕見對2028總統大選暢談已見，直指民進黨執政十年，離民意越來越遠，喊話第四次政黨輪替不是壞事，甚至也把矛頭指向賴清德，針對2027年中共武統台灣一說，批評是重大失言，似乎要把自己推入總統大選戰場。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「國民黨沒有蹉跎空間！」學者示警這2都情況複雜：鄭麗文應快速啟動選戰佈局
距離2026地方選舉僅剩一年，藍綠白三方如何佈局備受關注。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，國民黨完全沒有蹉跎的空間，並建議國民黨主席鄭麗文應迅速啟動選戰佈局，在台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市應隨即提名。鈕則勳昨（3）日接受廣播節目《POP大國民》專訪後，隨即在臉書撰文分析2026選舉。他指出，當民進黨與民眾黨已經展開佈局兵臨城下，國民黨完全沒有蹉跎的空......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新聞內幕／台中新北提前起跑 戰貓蕭美琴扮輔選發動機
2026選舉倒數一年，民進黨緊鑼密鼓進行各縣市長提名工作，本刊調查，民進黨首位輔選強棒已低調登場，副總統蕭美琴近來銜總統賴清德之命增加地方行程，接連偕民進黨立委何欣純、蘇巧慧在地方拜廟，更由竹北市長鄭朝方陪同參訪其政績—竹北仁義市場改造，由於何、蘇、鄭都是民進黨2026參選強棒，引發黨內聯想，認為「戰貓」蕭美琴已啟動地方選舉「類輔選」行程，成為綠營新的輔選發動機。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 10
高雄誤檢鯛魚排案 食藥署派員訪視實驗室
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中部屬百艘海軍.海巡軍艦在東亞 綠委:軍事擴張意圖明顯
政治中心／綜合報導中國加大軍事恫嚇，根據路透報導，解放軍在東亞海域部署超過百艘海軍與海巡艦艇，範圍從黃海到南海，綠營立委直言這並非為了自衛，明顯有軍事擴張意圖，為應對中方侵擾，總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，美國川普總統也簽署"台灣保證實施法案"，要解除雙邊過時且不必要的交往限制。三艘軍艦組成戰鬥部隊，緩緩前進，另一頭直升機也從艦載平台起飛，根據路透報導，中國在東亞海域，部署大量海軍和海警艦艇，數量超過百艘。總統府發言人郭雅慧：「這樣的軍事行動其實並不單單，只有侷限在印太區域上，事實上它的分佈是從黃海以南，還有在釣魚台的東海往南海方向，甚至於在整個西太平洋，都有所分佈。」立委（民）王定宇：「中國集結這麼大量的軍艦跟海巡，對這個區域形成了一個，容易擦槍走火的不安因子，而且它的意圖並不是為了自衛，很明顯的是有軍事擴張的用意。」面對中國軍事恫嚇，深化台灣軍備成當務之急，總統賴清德接見"美國外交政策全國委員會"訪團，就再重申我國強化國防的必要性。總統賴清德接見"美國外交政策全國委員會"訪團。（圖／民視新聞）總統賴清德：「上週我們已經提出，為期八年四百億美元的特別預算，將用於重大對美軍事採購，以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。」美國國會日前通過台灣保證實施法案。（圖／民視新聞）台灣展現對抗獨裁中國決心，民主盟邦也來相助，美國國會日前通過"台灣保證實施法案"，要求國務院至少每5年審查與台灣往來指引，並向國會提更新報告，發布最新指引給行政部門，解除雙邊不必要與過時的互動限制。總統賴清德：「台灣和美國是彼此，重要的戰略及經貿夥伴，在共享理念價值深化交流合作，擴大互惠互利的道路上，我們都是最大的夥伴。」中國越是展現擴張野心，越會讓台美等民主國家，更緊密合作。原文出處：中部屬百艘海軍、海巡軍艦在東亞 綠委：軍事擴張意圖明顯 更多民視新聞報導藍擬將助理費除罪化 自肥法案嚴重引國安問題？梁文傑「午休狀態」判若兩人！愛妻林楚茵曬照全出賣卓榮泰發聲了！小紅書遭禁1年 警告這1情況「考慮直接斷掉」民視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話