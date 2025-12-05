新聞內幕／台中新北提前起跑 戰貓蕭美琴扮輔選發動機

蕭美琴駐美期間獲得「戰貓」美譽，任副總統後也維持高人氣。（翻攝總統府flickr）

2026選舉倒數一年，民進黨緊鑼密鼓進行各縣市長提名工作，本刊調查，民進黨首位輔選強棒已低調登場，副總統蕭美琴近來銜總統賴清德之命增加地方行程，接連偕民進黨立委何欣純、蘇巧慧在地方拜廟，更由竹北市長鄭朝方陪同參訪其政績—竹北仁義市場改造，由於何、蘇、鄭都是民進黨2026參選強棒，引發黨內聯想，認為「戰貓」蕭美琴已啟動地方選舉「類輔選」行程，成為綠營新的輔選發動機。

2026選舉將在明年11月28日舉行，總統賴清德11月30日到雲林參香，大讚雲林立委劉建國認真爭取地方建設、在立院也長期於衛環委員會關懷弱勢，被認為提名劉代表民進黨參選明年雲林縣長的勢態逐漸明朗。

總統賴清德勤走地方，11月30日到雲林鼓勵立委劉建國參選縣長。（翻攝總統府flickr）

事實上，不只賴清德正為明年選戰布局，黨內觀察，副總統蕭美琴也逐漸增加地方走訪行程。

走訪地方 母雞帶小雞

2024年賴清德與蕭美琴成功凝聚支持，讓民進黨延續執政；就任副總統後，蕭美琴轉趨低調，不過近來已增加地方行程，據悉，主要是因賴清德希望她多為執政團隊爭取正面形象，包括多到地方走走、或到校園演說。



