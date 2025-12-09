鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。

先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已就「鄭習會」達成共識，時間鎖定農曆年前後。不過，由於鄭麗文出身綠營、雙方互信有限，北京提出3項條件，包括：必須反對民進黨所謂「以武謀獨」政策、阻止國安法制對陸限制，以及重申以統一為目標並配合相關體制改革。對此，鄭麗文指出，每天一直編故事、扣帽子，可見民進黨多緊張、多害怕，但這些都對付不了她，綠營論述漏洞百出。

談及鄭麗文可能訪中的規劃，立委柯志恩表示，若能促成兩岸恢復正常溝通，就應讓對話透明，而且能越快越好，不必刻意避開選舉節點。但她也坦言，一旦此行成案回台，必被綠營解讀、操作甚至標籤化，恐對南部選情帶來衝擊，「和平」2個字只要國民黨說，就會被扭曲成卑躬屈膝，這是藍營最大困境，後續勢必要投入大量時間澄清。

立委李彥秀則表示，特定媒體以獨家報導的方式披露相關內容，司馬昭之心路人皆知，國民黨已經嚴正予以駁斥。她批評，有心人士目的非常清楚，就是要抹黑、抹紅國民黨，不論事實真相如何，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，國民黨必須及早因應。

此外，有藍營人士表示，鄭麗文恐怕是國民黨2026年選舉最大的「未知數」，地方選舉原本應該比的是基層實力、縣市長候選人特點，更是總統賴清德執政的期中考，畢竟賴清德與行政院長卓榮泰目前聲望低迷，國民黨原本有很好的機會贏得勝績。但他憂心，鄭麗文訪中及「鄭習會」恐怕將為2026選情投下「深水炸彈」，簡直就是奉送給民進黨一挺機關槍。

該人士分析，台北市、新北市、桃園市這些藍營優勢選區影響不大；藍營弱勢選區高雄市、台南市、屏東縣原本還有一絲機會，現在恐怕不太樂觀；最關鍵的五五波搖擺區，如彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市，很可能「嚇走」大量中間選民，「一來一回，許多縣市都有可能翻盤」。

他呼籲，鄭麗文要搞清楚是黨主席個人聲量重要，還是黨的整體利益重要，更何況民進黨絕大多數的選將都已經就定位，國民黨許多選區連候選人在哪裡都不知道。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥則指出，現今政治已進入「後真相」時代，引發情緒的說法往往比事實更具影響力。他說，兩岸經貿文化論壇在2016年後中斷，若鄭麗文成為「十年來第一人」，當然有助鄭的聲望更上一層樓，但是政治風險也不能小覷，

張元祥提醒，特別是民進黨已經定調「財政」以及「國安」2大軸線，將後續攻防戰場從立法院擴大到社會溝通、全面訴諸民意，累積反守為攻的政治能量，「國民黨準備好了嗎？」

張元祥強調，過去地方層級選舉，縣市長候選人是選戰的主軸，黨主席往往扮演「總教練」的角色，但賴清德面臨可能提前跛腳的壓力，鄭麗文則面臨黨員與各方力量高度期待。他認為，2026大選，賴、鄭恐怕將反客為主成為最重要的選手，而具有高度未知的「鄭習會」很可能會是勝敗的關鍵支點。

照片來源：翻攝自鄭麗文臉書、國民黨提供

