媒體報導國民黨推動「鄭習會」 民進黨指背後交換條件並示警不應有「投誠伴手禮」
國民黨擬推動「鄭習會」，民進黨示警背後的交換條件。（圖片來源／中國國務院官網）
國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，政壇近日傳出，國共已達成共識，「鄭習會」鎖定在農曆年前後登場，條件包括把「一中各表」換為北京可接受的「各表一中」、刪除國民黨章第二條「反對共產主義」以及阻止台灣對美軍購。不過國民黨今（8）日嚴正駁斥，報導內容不實。
今《自由時報》獨家報導，指出張榮恭在會中回覆北京對國民黨的3項要求，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展，國民黨出面駁斥報導為子虛烏有。
對於「鄭習會」議題，民進黨發言人吳崢本（8）日表示，為了「鄭習會」，國民黨急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA，國民黨應向台灣人民清楚說明理由。他強調，台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨的「投誠伴手禮」，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。
吳崢：台灣人的自由民主財產不能成為「投誠伴手禮」
對於「鄭習會」議題，民進黨發言人吳崢表示，坊間傳出國民黨為促成「鄭習會」，計畫刪除黨章第二條「反對共產主義」的核心條文。他認為，刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號。
「為了鄭習會急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA，國民黨應向台灣人民清楚說明理由」，吳崢質疑：「刪除反共條文的理由是什麼？難道是準備讓人民接受共產黨統治？當一個政黨願意主動卸下反對極權的明確立場，其所傳遞的訊號，外界自然會質疑是否已默認極權的合理性。」
吳崢提到，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。而鄭麗文當選主席後，兩位副主席更在短時間內三度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前，急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。
吳崢強調，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。
吳思瑤研判「非空穴來風」：正好對應國民黨擋國防預算
對於鄭習會的交換條件，國民黨聲明否認，認為純屬捏造，意在操弄政治。不過，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤則認為，相關消息「非空穴來風」，並指國民黨對於「鄭習會」的駁斥跟澄清，真的是蒼白無力。
吳思瑤說明，鄭麗文一上任指派的兩位新任副主席（蕭旭岑、張榮恭），不是經常往中國跑嗎？而且對應國民黨中央的作為，以及在程序委員會把國防特別預算暫緩列案，「從這些行動來看，恐怕外界傳聞並不只是傳聞」。
基於國民黨的種種作為，吳思瑤喊話，若國民黨認為「鄭習會」不是事實，也認為反國防反軍購也不是事實的話，「就應該提出更具體的行動澄清」。
國民黨要角紛紛回應了
對於「鄭習會」傳出交換條件，國民黨立委暨高雄市長擬參選人柯志恩表示，這件事茲事體大，可以等到2028取得更大共識來做。她並表示，直接說要刪除反共，完全沒考慮到未來選舉的後座力，她個人真的沒聽說，並且強烈認為，還是需要更多討論。
國民黨立委暨彰化縣長擬參選人謝衣鳳表示，兩岸任何溝通都不應該以軍購預算是否通過作為前提。她並指出，國民黨長期以來支持的是，對國家、國防、安定有利的合理軍購預算，對於軍購預算的合理性，以及是否過度浪費應該做嚴格監督。
新北市長侯友宜本日亦回應，任何政治會晤原則上都要符合中華民國的國家利益，所以兩岸之間的交流一定要在對等、尊嚴底下進行。
