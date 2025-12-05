台大爆肺結核「初期無症狀」 死亡率5成！10大QA一次看

台大校園驚傳肺結核確診案例，引發各界關注。北市衛生局於４日表示，目前正積極進行接觸者匡列作業；疾管署則特別澄清，此為單一確診個案，並非校園群聚事件，民眾無需過度恐慌。

肺結核作為一種流傳超過６００年的慢性傳染病，其可怕之處在於發病初期症狀極為隱匿，常被誤認為感冒或一般疲勞而延誤診治。在台灣，結核病不算少見疾病，以2016年來說，一年還有10328人新診斷結核病。但發生率有逐年減少的趨勢。專家指出，若未接受適當治療，患者在３年內死亡率高達５成，顯示此疾病不容輕忽。

1.肺結核與一般感冒或肺炎有何不同？

肺結核與一般呼吸道疾病有明顯差異。專業醫療人員解釋，肺結核是由結核分枝桿菌引起的慢性傳染病，能在體內長期潛伏。不同於感冒由病毒引起且通常１至２週能痊癒，肺結核病程緩慢且反覆發作，需數月複合式藥物治療才能根治。與肺炎相比，肺炎症狀較為急性且嚴重但治療期較短，肺結核則症狀慢性且不明顯，導致延誤診斷風險更高。

2.肺結核如何傳播？

關於傳染途徑，結核病主要透過空氣與飛沫核傳播。當開放性肺結核患者咳嗽、打噴嚏、大聲說話或唱歌時，會將含有結核菌的微小飛沫核釋放至空氣中。健康人在密閉、通風不良環境中吸入這些帶菌飛沫核，結核菌便可直達肺部深處的肺泡，造成感染。值得注意的是，結核病不會透過共用餐具、握手、擁抱或共用衣物等一般接觸方式傳播。

3.誰是感染肺結核的高風險群？

醫療專家指出，肺結核的高風險族群包括四大類：與開放性肺結核病患密切接觸的家人、同事及同學；免疫力低下者如愛滋病患、糖尿病患及洗腎病患；老年人因免疫系統功能隨年齡下降而成為主要好發族群；以及來自結核病高盛行國家或地區的人口。

4.肺結核常見的症狀有哪些？

肺結核的典型症狀包括持續超過兩週的慢性咳嗽、咳痰、胸痛，嚴重者可能咳血或喘促。全身性症狀則有發燒（特別是傍晚或午後的微燒）、夜間盜汗、體重莫名減輕、食慾不振及全身倦怠。醫師提醒，部分潛伏感染者或肺外結核病患可能完全沒有呼吸道症狀，因此高風險族群應定期進行潛伏感染篩檢。

5.肺結核應該看哪一科？

懷疑自己感染肺結核時，應優先就診胸腔內科，其次為感染科、一般內科或家庭醫學科。治療方面，標準療程通常需至少６個月，分為強化期和持續期。若診斷為潛伏性結核感染，療程可能較短，約３至９個月不等。若發展為多重抗藥性肺結核，療程則可能延長至１８個月至２年。

6.肺結核治療期需要多久？

治療期間的居家照護需特別注意幾點：開始服藥的前兩週為高度傳染期，應盡量在家中單獨隔離；居住環境應保持良好通風，病患離開房間或與他人接觸時應全程佩戴口罩；積極配合衛生單位推動的都治計畫，確保每日定時定量服藥；密切觀察藥物可能產生的副作用，如皮膚發黃、視力改變等；保持充足睡眠與均衡營養，以增強身體抵抗力。

7.預防肺結核最有效的方法是什麼？

預防肺結核的有效方法包括：嬰幼兒應於出生滿５至８個月接種卡介苗，以預防兒童發生嚴重全身性結核病；對活動性結核病患進行迅速且完整的療程，阻斷傳播鏈；對高風險的潛伏感染者進行預防性投藥，可降低高達９０％的發病機率；以及維持室內良好通風，減少飛沫核的濃度。

8.肺結核需要被隔離？

根據我國法規，結核病被列為法定傳染病，有嚴格的防治法規進行規範。隔離主要針對處於具有傳染性的病患，一旦開始有效治療且痰液檢查轉為陰性，傳染性即大幅降低，可解除隔離恢復正常生活。

9.相關的法律規範為何？

《傳染病防治法》明確規定，政府機關、事業或個人不得拒絕已解除隔離或完成治療的結核病患就學、工作、安養，或給予其他不公平待遇。

10.肺結核的死亡率與治療成效？

專家強調，肺結核雖然可治癒，但若未能接受適當的抗結核藥物治療，約有５０％的患者會在三年內死亡。然而，只要病患能規律且全程遵從醫囑服用複合式抗結核藥物，治癒率可達到接近１００％。因此，早期發現、早期治療，並完成完整療程至關重要。

