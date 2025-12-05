台灣稱中國部署軍艦 美新戰略文件或暗示政策轉變

（德國之聲中文網）台灣周五（12月5日）表示，中國已部署軍艦在從黃海到南海、跨越數百公裡的海域進行“軍事行動”，對該區域構成“威脅”。

北京方面既未證實也未否認這次行動。

台灣總統府發言人郭雅慧表示，國防部及其他安全機構正在密切關注中國的動向，並“完全掌握情況”。

台灣：部署數量“可觀” 呼籲中國保持克制

郭雅慧未說明涉及的中國艦艇數量，但一名不具名安全消息人士告訴法新社，數量“相當可觀”。

郭雅慧說，這次行動不只局限於台灣海峽，還延伸至黃海南部、釣魚島附近東海海域、南海乃至西太平洋都有分布。對整個印太地區造成威脅與影響。

郭雅慧呼籲中國“保持克制”，並表示：“總統責請國防部還有國安相關單位都要有完整的掌握、及時的回報。國家的安全無虞，這部分國人可以安心。我們也有信心可以把這部分做好。”

無論中國軍方和中國官方媒體都沒有對台灣所稱“在相關海域發現中國軍艦活動增多”這一情況作出任何公布或說明。

中方回應“勿過分解讀”

中國國防部發言人蔣斌周五在回應有關一支可能正駛向澳大利亞的中國海軍編隊的問題時表示，中國海軍在公海的訓練符合國際法，“並非針對任何特定國家或目標”。

中國外交部發言人則重申，北京“一貫奉行防御性國防政策”，並敦促“有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作”。

台灣情報主管蔡明彥周三表示，每年10月至12月是中國“年度評估演訓”的“最密集期”，並警告，中共有可能將表面例行的軍事行動轉變為針對台灣的演訓。

台灣國防部周五晚上7時（格林尼治時間11時）通報，自下午2時22分起已偵獲24架次中國軍機在台海附近活動，其中19架越過海峽中線，與海軍艦艇進行聯合戰鬥巡邏。

去年12月，台灣曾稱約90艘中國軍艦和海警船參與了大規模軍演，其中包括模擬攻擊外國船只及封鎖航道演練，據稱是北京近年來最大規模海上演習之一。北京當時未予證實。

美新戰略文件要求日韓承擔更多對台責任

長期以來，美國一直是台灣最重要的安全後盾及最大武器供應國。

但特朗普政府周五公布了國家安全戰略文件。該文件按其“美國優先”世界觀大幅調整美國的全球優先事項。

在台灣問題上，該文件堅持美國“維持現狀”的立場，但同時要求日本及韓國這兩個條約盟友為台灣防衛承擔更多責任。釋放出美對台政策可能調整的信號。

批評歐洲移民政策 承諾不擴張北約

值得一提的是，該文件對歐洲措辭嚴厲，支持了極右翼有關移民將導致歐洲面臨“文明消亡”的說法。

文件以鮮明的種族化視角表述描述國籍問題，稱一些北約國家在未來幾十年內很可能會出現“非歐洲裔人口佔多數”的局面。

文件呼籲在歐洲“培養抵抗力量”，法新社評論稱這一措辭在美國對關鍵盟友的表述中極為罕見。

文件還批評歐洲“審查言論自由、壓制政治反對意見”，暗指歐洲對極右翼、尤其是反移民言論的限制。

此外，文件承諾不會擴張北約，再次挫敗了正在承受俄軍入侵的烏克蘭的入盟希望。

作者: 德正 (法新社)