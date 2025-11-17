《在黑暗中相遇》尋找自我！謝哲青新書發表強碰SJ演唱會 粉絲現身力挺

生活中心／綜合報導

金鐘獎得主、暢銷作家謝哲青睽違四年，於11月16日晚間，在台北松菸誠品展開《在黑暗中相遇》新書分享會，強碰當時在大巨蛋的韓團Super Junior演唱會，但讀者的支持熱度卻絲毫不受影響，下午三點就有粉絲在門口排隊，有數百人共襄盛舉，不遠千里，與謝哲青「在黑暗中相遇」。

謝哲青將分享會打造成一場豐富的旅行，並且首次揭露他沒能出席金鐘盛會的原因；他細數在波蘭與畫家切爾蒙斯基作品的相遇；名畫《印第安之夏》透過赤腳少女傳達「活在當下」的生命意義。最後謝哲青帶大家前進奧斯威辛，娓娓道來詩人策蘭的作品與生命故事，期許每一位讀者都能在黑暗中，遇見真正的自己。

謝哲青新書發表強碰SUPER JUNIOR演唱會，數百粉絲現身力挺。（圖／讀者提供）

《在黑暗中相遇》講述十位藝術家的故事，也是十個人性的故事，這場文藝饗宴，不只是謝哲青與藝術家的相遇，也是謝哲青與讀者的「一期一會」，用他擅長的旅行故事，在每個粉絲的心中留下難忘印記。《在黑暗中相遇》甫上市已即登上博客來、誠品暢銷榜第一名，並火速再版。2025年謝哲青最後一場新書分享會，將於11/22（六）16：30～18：30於高雄市立圖書館舉辦，謝哲青語帶保留地表示，屆時將帶來與前兩場不同的全新內容，回饋參與的粉絲和讀者。

