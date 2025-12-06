小紅書遭禁 蔣萬安酸綠營：反中反到變共產黨

台北市長蔣萬安今（6）日接受媒體訪問時，針對政府打擊詐騙政策及限制小紅書提出嚴厲批評。他強調打擊詐騙必須做，但標準要一致、方法要正確，批評民進黨政府做法「沒有章法，甚至別有目的」，並嗆聲「一個月後檢視打詐成效」。

台北市長蔣萬安出席木柵國小校慶。（圖／台北市政府提供）

針對賴政府封鎖小紅書，蔣萬安痛批此舉是「用言論不自由對付言論不自由」。他質疑政府以中國言論不自由為由，限制台灣民眾使用相關平台，甚至要直接中斷服務，這種做法根本是「反中，反到自己變成共產黨」，人民無法理解也不能接受。

內政部封鎖小紅書。（圖／美聯社）

蔣萬安指出，如果民進黨政府執意這樣做，一個月後就來檢視打詐成效。他強調，打擊詐騙是必要的，但不能因為反中就犧牲台灣的言論自由，政府應該用對方法，而非讓民眾感受到政策標準不一、另有政治目的。

談及2026年選舉藍白合作，蔣萬安表示，雖然藍白有合作共識，但民眾黨參選人反映感受不到國民黨善意。他認為接下來需要政黨間協調溝通，相信各政黨都有相關節奏和步調。

