影/林飛帆翻車！謝寒冰：沒反對發安全指引 問題是不能發垃圾

政府普發《全民安全指引》引發批評，內政部長劉世芳今（24）日卻稱，質疑的人應該不是在台灣出生，不然就是有公主病、王子病，時事評論員謝寒冰反批，要花錢發手冊就不要發垃圾。

謝寒冰24日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

謝寒冰今日上中天節目《大新聞大爆卦》表示：「其實我還沒拿到之前我就上網去看過，網絡上本來就有PDF版，你自己要下載也可以，那這一本就是紙本版，紙本板的目的是什麼？我覺得重點就是為了賴清德簽名。他說是因為怕有一些老人家有數位方上面的障礙，所以就要發紙本，可是大家自己去看，他重要的訊息就用QR code，然後APP，那請問一下那不是一樣嗎？那到底差別在什麼地方？你不是自相矛盾嗎？」

謝寒冰認為：「照理來說，你如果真的是希望照顧到偏鄉，照顧到沒有網路的人，我告訴你最好的辦法是什麼，分區，我不可能把全台灣的所有防空避難所、物資集結中心、緊急醫療中心全部列出來嘛，所以我分區啊，我每個區不同的我就發不同的嘛，讓他知道你在那個區大概你有什麼哪一些地方可以去避難，可以去獲得物資嘛，那他為什麼不這樣做？」

謝寒冰24日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

謝寒冰表示：「林飛帆說什麼我當年贊成為什麼現在反對，我沒有反對你發，但是問題是你不能發垃圾給我！重點在這裡啊，你要真的有用的資訊給我！你們知不知道，這幾天因為很多人都在專心看，有醫生啊，也有一些網路名人啊，都出來在講，裡面錯誤資訊一堆欸，連醫療急救的方式都錯，醫生說你那樣搞會出人命！所以你們在印這種東西之前，你們都沒有經過審核的嗎？很多東西在我看來根本從黑熊學院抄來，那都錯誤資訊，不要搞這些東西好不好？」

謝寒冰強調：「安全指引手冊不是不能做，但是既然要花錢，就要做有用的東西，要真的能夠提供給大家資訊。老實講啦，其實照理來說台灣應該是全民最不需要發這種東西的地方，你知道為什麼？因為台灣有將近一半的人當過兵，理論上來講根本不需要學，這個在軍隊裡頭本來就有教啊，以前我們上軍訓課也有在教啊。所以正常來說，對台灣人來講你要給他的就是，到了發生戰爭的時候，哪裡可以避難？哪裡可以取得物資？哪裡可以取得醫療？其他根本不需要。」

謝寒冰指出：「很多人說不知道現在那個防災要躲哪裡，我告訴你啊，台北市很簡單，台北市所有的地下室都是防空避難室，但是問題是你進去嗎？你進不去。實際上各大百貨公司賣場下面地下室也都是防空避難室，但是平常你可以在那邊躲嗎？你自己去想想看。所以我們都是裝樣子而已啦，這個政府根本從頭到尾無心在真正防災，真正防災或是要防止戰爭發生要怎樣？我們小時候其實台灣到處都是防空洞，但現在早就拆光啦，所以以前所有的沙灘上面都有碉堡，大家自己去看就知道，那現在也都沒啦。」

謝寒冰24日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

謝寒冰直指：「所以我覺得全民防衛不是嘴巴說說，不是發個小冊子你就會全民防衛，你就要真的防衛啊，那你就要老實告訴國民，我們隨時有可能戰爭，然後就開始動員人民，開始讓人民接受訓練，那民進黨敢做這件事嗎？他也不敢，他到時候又說你們講這些人都是引起恐慌，所以他在自我矛盾，他一方面要依靠軍人，另外一方面又打壓軍人，然後一方面告訴我們快要戰爭，可是誰說快要戰爭他就不爽，所以他到底要怎樣？這政府是腦袋秀逗是不是？所以我真的覺得很奇怪。」

謝寒冰最後酸：「然後還有，據我對文字的了解，公主病跟王子病跟劉世芳講的東西是一樣的東西嗎？她到底知不知道自己在說什麼？我真的建議劉部長好好回去查查字典，看看公主病和王子病的定義到底是什麼。」

