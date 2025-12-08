影/「爭鮮、定食8」府中店炸成廢墟！引爆點疑為員工休息室

新北市板橋區府中商圈重慶街上的「定食8」跟「爭鮮」，今（8）日凌晨發生猛烈爆炸氣爆，2店在2樓的店面全部炸成廢墟，現場釀成5人受傷，初步研判引爆點疑似位於員工休息室。

氣爆現場的慘狀。（圖／警方提供）

回顧整起慘劇，發生氣爆的點為「爭鮮」與「定食8」兩家店的共用廚房空間，今天凌晨0點50分，當時店家早已在前一天晚上9點半打烊，最後一位員工在10點就已離開現場，豈料竟在2個小時後出事，今晨完整傷亡名單也曝光，新北消防局指出，整起氣爆事件中有4名路人受傷，分別是20多歲陳姓男子、20多歲藍姓女子、20多歲林姓女子跟19歲陳姓女子，除了陳女送雙和醫院以外，其餘3人都送往板橋亞東醫院救治，另有一位40多歲，住在該大樓內陳姓女子，被預防性送往雙和醫院，另有一位20多歲的湯姓女子表示不需就醫，目前所有傷者皆已出院。

事發現場慘狀。（圖/翻攝「我是板橋人」臉書社團）

新北市消防局長陳崇岳表示，受損範圍約174平方公尺，相當於50坪左右的空間，現場經查沒有天然氣管線，在樓梯間有發現三大一小共四支瓦斯鋼瓶，經初步勘查，引爆點可能位於員工休息室。發生爆炸的2家店屬於同一公司，店長目前已主動到場配合警方跟火調科調查，目前確切出事原因仍在調查釐清。

氣爆在短短2秒內恐怖發生。（圖／警方提供，《中天新聞網》製圖）

事發現場慘狀。（圖/翻攝「我是板橋人」臉書社團）

新北消防局長陳崇岳說明狀況 。（圖／新北市消防局提供）

