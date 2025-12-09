德國保守派外長首次訪北京 打算直接要求中國放寬稀土出口管制

由於柏林與歐洲夥伴站在同一邊，在貿易爭端上，德國外長將對北京採取更強硬的立場。（圖片來源／Johann Wadephul FB）

隨著柏林與歐盟保持一致，對中國的立場趨於強硬，德國外長將敦促中國採取公平的經濟政策，以保障供應鏈安全，並且打算直接要求北京放寬德國工業界必需的稀土出口管制。

德國外長瓦德福首次訪問中國兩天

《路透》報導指出，先前因為中美關係緊張，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）延後原定10月的訪中行程，12月8日才啟程訪中2天，進行首次訪問。由於柏林與歐洲夥伴站在同一邊，在貿易爭端和地緣政治衝突問題上德國對北京採取更強硬的立場。

德國外交部發言人表示，德國外長瓦德福周一會見中國外長王毅、貿易部長以及中共中央對外聯絡部部長。

保守派外交部長瓦德福在10月接受路透採訪時表示，他訪中時，計劃敦促中國放寬對稀土和半導體等德國工業關鍵材料的出口限制。

「我將著手解決這些對德國經濟至關重要的問題，畢竟，我們與中國在穩定可靠的全球貿易關係方面擁有共同利益。」瓦德福在行前演講時表示。

德國上個月成立一個專家委員會，針對德國與中國的「安全相關貿易關係」向國會提供建議，此舉是為了減少德國對中國作為關鍵材料供應國和工業出口客戶的依賴。

歐洲計畫加強對中國企業的反傾銷調查

「我們必須明確指出，進一步的雙邊經濟關係取決於中國停不公平貿易行為。」德國國會的保守黨外交政策發言人於爾根·哈特表示。

德國外長首次訪中的計畫原本被北京取消，是因為中國方面不願聽取他的意見。但分析師指出，在全球貿易動盪之際，中國仍是柏林最大的貿易夥伴，因此，柏林必須謹慎行事。

歐盟執委會上周三宣布加強反傾銷稅和反補貼稅等貿易措施的計劃，並制定新的措施，來應對不公平貿易行為。

研究中國市場的顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）高級顧問諾亞·巴金（Noah Barkin）表示，瓦德福需要明確表示柏林支持歐盟執委會。

「瓦德普爾需要向他的中國傳遞一個明確的訊息：如果他們繼續忽視對經濟關係走向的擔憂，他們將遭遇失去德國和歐洲市場的風險。他需要明確表示，除非這些問題得到解決，否則歐洲將別無選擇，只能對中國企業關閉市場。」他強調。

瓦德福將與中國官員討論歐洲安全利益

德國外交部表示，此次訪問是在法國總統馬克宏訪問幾天後進行的，並與歐盟夥伴密切協調。

在瓦德福推遲原定行程後，德國財政部長拉爾斯·克林貝伊爾上個月訪問中國，成為德國新成立的保守派聯合政府中首位訪中的內閣部長。總理梅爾茲預計明年初訪問中國，但尚未敲定時間。

德國財政部表示，瓦德福與中國官員的會談時，將討論歐洲的安全利益，特別是俄羅斯全面入侵烏克蘭的問題。

瓦德福指出：「沒有哪個國家像中國一樣對俄羅斯擁有如此大的影響力，能夠施加如此大的影響力，以至於俄羅斯最終願意參與尊重烏克蘭主權的嚴肅談判。」

德中會談也將涵蓋中東衝突以及南海爭議地區的安全局勢。在南海方面，中國也擺出日益強硬的姿態，挑戰周邊海岸國家的主權聲索。

(原始連結)





