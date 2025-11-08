快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見
新北市三重一名陳姓男子，不滿胞姊妹帶著母親，將母親的千萬積蓄全拿去辦信託，代理人更單獨遺漏他，與姊妹倆對質時，憤而持刀砍向2人，導致胞姊胸部中刀不治、胞妹多處刀傷住院治療中，陳男則是當場被警方逮捕，昨天（7日）上午被依殺人、殺人未遂等罪嫌移送新北地檢署，經檢方複訊後昨天深夜向法院聲請羈押禁見，稍早新北地院召開羈押庭，裁定陳嫌羈押禁見。
