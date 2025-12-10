怡客咖啡+桂冠湯圓推甜品 限定60天販售、打卡就送冰

記者李鴻典／台北報導

冬季來臨，象徵團圓與溫暖的「湯圓」話題熱度逐漸升溫。為迎接一年一度的冬至，ikari怡客咖啡今年攜手桂冠湯圓推出兩款期間限定新品：『軟Q芝芝阿薩姆奶茶』與『軟Q芝芝湯圓鬆餅』，將中式甜點融入現代西式飲食場景。本次新品只販售60天，期間亦同步推出打卡贈冰品活動來炒熱話題，有興趣的朋友可要好好把握！

怡客芝麻湯圓風味奶茶及鬆餅。（圖／品牌業者提供）

ikari「經典奶茶」回歸，以印度與斯里蘭卡茶葉打造濃厚茶底，再以 8:1 的「黃金比例」將奶香與茶韻完美融合。這次更加入桂冠迷你芝麻小湯圓，為阿薩姆奶茶帶來過去少見的咀嚼層次！Q 彈的小湯圓與奶茶的馥郁茶香相互襯托，創造出「一口湯圓、一口奶茶」的嶄新趣味喝法。溫熱的奶茶結合柔軟口感，搭配內餡黑芝麻的淡雅香氣，使整體風味更顯溫潤，是冬季期間的暖意新選擇。

廣告 廣告

ikari怡客咖啡的風味鬆餅長年穩坐甜品銷售冠軍，平均每三位顧客就有一位點購，可說是店必吃的招牌！重頭戲當然是桂冠迷你芝麻小湯圓。可依個人喜好搭配湯圓顆數，混著鬆餅一起吃，或分開享受不同質地的香氣變化，不同食用方式在口感上各有千秋。聯名限定的湯圓鬆餅售價為$229 元，隨餐附贈任選 $80 元飲品乙杯，立刻升級成「高CP值暖冬午茶組合」。為鼓勵更多顧客於寒冬共享暖意，自12月13日起購買任一湯圓系列商品，並於FB或IG打卡分享，標註「#冬至一起來ikari怡客吃桂冠湯圓」，即可獲得「桂冠冰菓室冰棒」乙支，送完為止。

怡客咖啡嚴選桂冠湯圓推出限定甜品。（圖／品牌業者提供）

迎接冬季濃郁系飲品需求，星巴克推出全新「濃萃義式厚那堤」，宛如一首經典風味的三重奏，為熟悉的義式風味帶來全新詮釋。以星巴克核心的經典濃縮咖啡為基底，融合牛奶與精心調製的濃縮咖啡奶油，中段以奶油泡沫承接，堆疊綿密層次，讓每一口都呈現醇厚、滑順，口感細緻、層層展開。飲品由上而下分為三層風味結構：Crema、Body、Heart，並結合黑糖那堤的溫潤甜香，帶來濃厚卻平衡的冬季限定風味。

星巴克「濃萃義式厚那堤」。（圖／品牌業者提供）

Crema：灑落於最頂層的咖啡粉，釋放第一時間的香氣與視覺亮點，宛如樂曲中的高音，明亮、輕盈，開啟風味序曲。

Body：中段濃縮咖啡奶油泡沫，承載整杯咖啡的醇厚口感與層次，如同樂曲中的中音，穩定而柔和，串聯整體風味。

Heart：杯底的黑糖那堤，象徵風味核心，深沉穩固，展延出焦糖與可可般的悠長尾韻，宛如旋律中的低音 Bass，為整體奠定溫暖基調。

星巴克「濃萃義式厚那堤」12月15日上市，提供冰熱版本。（圖／品牌業者提供）

12月既是深冬、也是充滿感恩與愛的溫暖季節，清心福全攜手公益品牌「浪浪別哭」，推出聯名限定紙杯，自即日起，在全台門市暖心上市。三款手繪插畫風格紙杯以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」與一眾等待收養家庭的浪浪們為主角，圍繞著禮物、裝飾和豐盛大餐，呈現溫馨的年末聚會氛圍。每款紙杯皆採FSC森林永續認證紙杯，讓消費者在享受熱飲的同時，也能以實際行動支持永續環境與關懷浪浪生命。細節滿滿又充滿故事性的插圖，讓每個紙杯都是一則故事篇章，將愛與陪伴延伸到生活的每一天。

清心福全攜手公益品牌「浪浪別哭」，推出聯名限定紙杯。（圖／品牌業者提供）

香菜控注意！迎接溫馨聖誕節，舞古賀mini鍋物推出期間限定的創意話題鍋品「香菜皮蛋鍋」。每鍋內含肉片，可選豬五花、豬梅花或黑羽雞肉片（亦可加價換牛肉），還有鮮蝦、高山高麗菜、蛋餃、米血糕、魚丸等澎湃配料。頂部鋪上滿滿新鮮香菜，中間再點綴一顆皮蛋，視覺與味覺都滿分。湯底提供日式昆布238 元與四川麻辣258 元兩種選擇，各有風味都超搭。12/12至12/28活動期間還可享「香菜皮蛋鍋」第二鍋折價100元優惠。

舞古賀mini鍋物期間限定「香菜皮蛋鍋」第二鍋折價100元。（圖／品牌業者提供）

酸甜草莓香，就是冬天的味道！起士公爵新品「初戀草莓熟成巴斯克」正式登場！嚴選大湖草莓果乾先浸泡天然檸檬汁24小時後加入乳酪蛋糕體，出爐後再熟成靜置12小時，讓果香與乳酪深深融合，把初戀的怦然心動烘烤成綿密巴斯克，頂層擠滿草莓果泥製成的雲朵奶霜，為冬日帶來最幸福的甜度！同步推薦人氣雙星──「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」、「超萌聖誕烙印原味乳酪蛋糕」，陪你度過最療癒的冬日時光。

起士公爵初戀草莓熟成巴斯克。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

交換禮物這最賺！萊爾富百元「馬年發財卡」抽輝達、台積電股票

雙12「激省黑馬」 S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降

FINAL FANTASY XIV繁中版上市 限量夢幻逸品阿爾法立體造型一卡通開搶

越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰

