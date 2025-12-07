拋棄烏托邦理想主義！不再重視民主輸出 赫格塞斯：尊重中國軍事擴張

編譯莊佳芳／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日在雷根國防論壇上表示，美國應放棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義，同時他呼籲盟友增加國防投入、並稱「盟友不是孩子」，應該要自己承擔更多責任。

此外，赫格塞斯近期因支持加勒比海販毒船空襲、被指下令「殺光所有人」、以及違規在通訊軟體洩露空襲情報等爭議成為焦點，外界質疑其適任度。儘管兩黨都有要求他下台的聲音，他仍獲川普支持，並未表現出請辭意願。

拋棄理想擁抱務實

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日出席雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum），他在演講中強調白宮新頒布的《2025國家安全戰略》，稱美國應該把自身利益放在首位，並拋棄理想主義的烏托邦思想，走向務實的現實主義。

赫格塞斯在演講中表示，川普政府正走向一種承認大國勢力範圍的路線：中國主導太平洋地區，而美國則維持在西半球與整個歐洲的主導地位，對俄羅斯則僅輕描淡寫。他表示，美國不應再被「民主輸出、干預主義、氣候議題與不負責任的國家建設」分散注意力。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日出席雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）。（圖／翻攝自X平台 @SecWar）

美國的盟友們應該自食其力

赫格塞斯也表示，美軍將更積極地參加美墨南部邊境的巡邏工作。在外交方面，儘管各國近年的國防戰略都專注威懾於中國，但赫格塞斯表示，美國針對中國提出的戰略會較溫和，他補充，會尊重中國的軍力擴張，但同時強調，會對中國快速且全面的軍事發展保持清醒。

對於盟友，赫格塞斯先是讚揚南韓、波蘭和德國等國近年來增加國防開支，並將此歸功於川普，隨後表示盟友不是孩子，強調他們都應該盡到自己的責任。對於美國的國防工業，赫格塞斯宣布針對艦艇、無人機和防空系統進行新的投資，這些投資皆包含在國防預算中。

遭爆要「殺光所有人」辯早就離席

路透社報導，赫格塞斯對9月2日美國對加勒比海上一艘疑似運毒船的二次打擊行動表示支持，並稱換作是他，他也會做出相同的決定。針對先前被爆出說要「殺光所有人」的命令，赫格塞斯稱，他目睹了第一次攻擊後，就離開去參加另一場會議了。

川普政府稱，這次行動是為了阻止非法毒品流入美國，目前美軍已經針對加勒比海南部和太平洋的船隻，進行了22次的襲擊，造成87人喪生。雖然川普政府堅稱這些船隻是販毒武裝團體，但這些襲擊也引起討論，美軍是否已經犯下戰爭罪。

美軍10月時擊沉4艘疑似運毒船的船隻，造成14人死亡。（圖／翻攝X／@SecWar）

赫格塞斯麻煩纏身遭認為不適任

《衛報》分析，赫格塞斯正面臨上任戰爭部長以來，最嚴重的危機，不只有加勒比海地區戰爭罪行的指控，還有指責他處理機密軍事情報不當、措辭相當嚴厲的監察長報告。儘管兩黨都有呼籲他下台的聲音傳出，但他似乎並沒有下台的打算，還深受川普支持。

國防部調查報告指出，赫格塞斯在美國空襲葉門的數小時前，違反五角大廈規定，使用Signal即時通訊軟體，洩露空襲的精確細節。民主黨副主席莫瑞（Patty Murray）表示，赫格塞斯的行為嚴重危及美國軍人的生命，顯示出他並不適任，並稱他早該下台。

《衛報》稱，白宮已經對洩密調查失去信心，但赫格塞斯卻藉此機會「清洗」三名資深顧問，稱他們的調查是透過非法、未經授權的美國國家安全局竊聽行動取得資料。此一行為再度引爆外界對其適任度的懷疑。

