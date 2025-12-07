拋棄烏托邦理想主義！不再重視民主輸出 赫格塞斯：尊重中國軍事擴張
編譯莊佳芳／綜合報導
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日在雷根國防論壇上表示，美國應放棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義，同時他呼籲盟友增加國防投入、並稱「盟友不是孩子」，應該要自己承擔更多責任。
此外，赫格塞斯近期因支持加勒比海販毒船空襲、被指下令「殺光所有人」、以及違規在通訊軟體洩露空襲情報等爭議成為焦點，外界質疑其適任度。儘管兩黨都有要求他下台的聲音，他仍獲川普支持，並未表現出請辭意願。
拋棄理想擁抱務實
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日出席雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum），他在演講中強調白宮新頒布的《2025國家安全戰略》，稱美國應該把自身利益放在首位，並拋棄理想主義的烏托邦思想，走向務實的現實主義。
赫格塞斯在演講中表示，川普政府正走向一種承認大國勢力範圍的路線：中國主導太平洋地區，而美國則維持在西半球與整個歐洲的主導地位，對俄羅斯則僅輕描淡寫。他表示，美國不應再被「民主輸出、干預主義、氣候議題與不負責任的國家建設」分散注意力。
美國的盟友們應該自食其力
赫格塞斯也表示，美軍將更積極地參加美墨南部邊境的巡邏工作。在外交方面，儘管各國近年的國防戰略都專注威懾於中國，但赫格塞斯表示，美國針對中國提出的戰略會較溫和，他補充，會尊重中國的軍力擴張，但同時強調，會對中國快速且全面的軍事發展保持清醒。
對於盟友，赫格塞斯先是讚揚南韓、波蘭和德國等國近年來增加國防開支，並將此歸功於川普，隨後表示盟友不是孩子，強調他們都應該盡到自己的責任。對於美國的國防工業，赫格塞斯宣布針對艦艇、無人機和防空系統進行新的投資，這些投資皆包含在國防預算中。
遭爆要「殺光所有人」辯早就離席
路透社報導，赫格塞斯對9月2日美國對加勒比海上一艘疑似運毒船的二次打擊行動表示支持，並稱換作是他，他也會做出相同的決定。針對先前被爆出說要「殺光所有人」的命令，赫格塞斯稱，他目睹了第一次攻擊後，就離開去參加另一場會議了。
川普政府稱，這次行動是為了阻止非法毒品流入美國，目前美軍已經針對加勒比海南部和太平洋的船隻，進行了22次的襲擊，造成87人喪生。雖然川普政府堅稱這些船隻是販毒武裝團體，但這些襲擊也引起討論，美軍是否已經犯下戰爭罪。
赫格塞斯麻煩纏身遭認為不適任
《衛報》分析，赫格塞斯正面臨上任戰爭部長以來，最嚴重的危機，不只有加勒比海地區戰爭罪行的指控，還有指責他處理機密軍事情報不當、措辭相當嚴厲的監察長報告。儘管兩黨都有呼籲他下台的聲音傳出，但他似乎並沒有下台的打算，還深受川普支持。
國防部調查報告指出，赫格塞斯在美國空襲葉門的數小時前，違反五角大廈規定，使用Signal即時通訊軟體，洩露空襲的精確細節。民主黨副主席莫瑞（Patty Murray）表示，赫格塞斯的行為嚴重危及美國軍人的生命，顯示出他並不適任，並稱他早該下台。
《衛報》稱，白宮已經對洩密調查失去信心，但赫格塞斯卻藉此機會「清洗」三名資深顧問，稱他們的調查是透過非法、未經授權的美國國家安全局竊聽行動取得資料。此一行為再度引爆外界對其適任度的懷疑。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
川普2.0國安戰略報告 林佳龍：台灣持續與民主夥伴攜手守護和平自由
以實力嚇阻中國！美戰爭部長：華府無意改變台灣現狀
趙震雄宣布引退！未成年犯罪「退圈全文曝光」：演員之路畫上句點
俄威脅增！德通過新兵役法欲擴大志願役 18歲青年將強制填問卷引爆抗議
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 164
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 14 小時前 ・ 138
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 19 小時前 ・ 173
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 12
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 15 小時前 ・ 62
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 7
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 1
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 6 小時前 ・ 18
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 5
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 6
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯
針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3