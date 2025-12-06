蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。





今日下午1時30分，郭雅慧陪同總統賴清德前往國立台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳，出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，並於行成中接受媒體聯訪。

記者提問，蕭美琴昨日赴宜蘭，在回程當中發生2起交通事故，也都是影響到負責交管的警察，想問一下總統府的回應？對此，郭雅慧表示，員警維安其實非常辛苦，當然也都希望能安全第一，昨天傍晚發生這樣不幸令人遺憾的狀況，在宜蘭縣的行政院政務委員陳金德與綠委陳俊宇，第一時間都趕到醫院關心傷者，也慰問家屬，表達正副總統對他傷勢的關心，後續也轉送到北榮。

郭雅慧指出，林姓員警經3個小時的搶救後，恢復了穩定的生命徵象，這是不幸中的大幸，「當然後續我們也會持續在表達關心、給予協助」。

至於針對大安交通分隊曾姓員警執勤受傷一事，郭雅慧則說，「我們當然知道在第一線的維安是很辛苦的，希望安全第一」。





