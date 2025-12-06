24歲警交管被撞送醫 北榮院長：生命徵象穩定 一定努力救

北榮院長陳威明。（本報資料照）

宜蘭一名24歲林姓警員，昨晚執行副總統蕭美琴交管勤務時，遭廂型車撞成重傷，第一時間送陽交大附設醫院搶救後，送往北榮救治。北榮院長陳威明表示，警員的生命徵象已回復穩定，正在處理感染問題，總統、副總統、行政院都指示全力搶救，請大家相信榮總，會全力處理，希望他能重返工作崗位。

林姓警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，但並無臟器外露，目前正在北榮加護病房中接受嚴密監控及後續治療。北榮今表示，感染控制為目前重點任務，後續的重建團隊會盡全力處理，感謝各界對傷者的關心。

廣告 廣告

陳威明透露，警員的腦部沒有撞到，心臟、肺部沒有受損，因掉進水溝，有感染問題。北榮在第一時間就成立團隊準備接力搶救，人還沒到，團隊就準備好，總統、副總統、行政院也有指示要全力搶救，北榮一定會盡力救治。

「請大家給我們一些時間」，陳威明說，北榮會用最好的藥物，也結合各團隊一起處理，不只是骨科，還有大腸直腸外科、整型外科、泌尿科、心理治療等。醫療團隊讓警員先鎮靜休息，有充分的睡眠，修復也會比較好，未來的重建、復原，還有一段路要走，請大家相信榮總的能力。

陳威明說，警員的下肢循環還可以，他是「做腳」做30幾年的人，會想辦法保留肢體，希望他能重返工作崗位。北榮對警消、海巡都有特別照顧，掛號費有優惠。他語重心長說，「警察這麼辛苦、高風險，我們能不盡力嗎？而且是24歲年輕人，我們一定會努力救」。

更多中時新聞網報導

保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增

HBL》黃瀚陞養傷 謝旻耕帶隊自評65分

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤