員警執勤遭撞重傷 北榮院長：感染控制是首要任務
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）宜蘭員警執行交管勤務遭撞重傷，台北榮民總醫院院長陳威明今天說，患者生命跡象穩定、意識清楚，感染控制為目前重點任務，傷口復原重建還有長路要走，會全力救治。
林姓警員晚間在宜蘭頭城鎮執行交管勤務時，遭1輛廂型客車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院急救，經6大科別手術搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。
台北榮總今天下午透過新聞稿說明，林姓警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，並無臟器外露。
北榮指出，幸經宜蘭陽交大附設醫院處理迅速得宜，北榮療團隊接力救治，目前生命徵象已經恢復穩定，正在北榮加護病房中接受嚴密監控及後續治療。
北榮院長陳威明下午接受媒體電訪表示，「感染控制為目前重點任務」，昨天晚上接獲通知立即在第一時間組成醫療團隊待命，患者於凌晨1時10分到院，醫療團隊迅速啟動救治，「總統、副總統、行政院長都有指示全力搶救」。
患者目前狀況，陳威明解釋，腦部沒有撞到、心臟跟肺部都沒有受損，由於患者掉進水溝中，「水溝的水當然是不乾淨」，首要任務是避免感染，已使用最好的藥物。
陳威明表示，患者生命跡象穩定、意識清楚，因擔心傷口疼痛，所以使用止痛藥物幫助鎮靜，「睡覺睡得好，會恢復的更快」，北榮組成菁英團隊，涵蓋整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科、心理治療等，全力處理。
身為骨科權威，陳威明坦言，傷口復原重建還有一段長路要走，畢竟是這麼大的傷害，「我是做腳做了30幾年的人」，當然會想辦法保留肢體，希望可以讓這名患者重回崗位，數度強調「給榮總團隊時間」，警察工作高風險，「北榮能不盡力嗎，況且是一個這麼年輕的年輕人。」
總統府發言人郭雅慧昨天說，副總統蕭美琴得知員警勤務中遭撞傷後，已請行政院政務委員陳金德及民主進步黨籍立法委員陳俊宇前往關心，後續會密切注意員警狀況，祈願一切平安。（編輯：林恕暉）1141206
