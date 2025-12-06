執勤蕭美琴車隊交管 員警遭撞傷2／赴宜蘭視察員警交管遭撞 蕭美琴不捨：盼大家集氣

副總統蕭美琴，今天(6日)到台南出席活動，針對昨天(5日)去宜蘭視察，員警執行交管勤務卻遭到撞擊重傷，表達難過不捨，也希望各界替受傷員警集氣，還主動提及，台北也有一名員警，也因為執行勤務受傷。

副總統蕭美琴5號前往宜蘭視察，一名員警在頭城 執行交管勤務時，遭到一輛廂型車撞擊重傷，蕭美琴第一時間就表達關切，6號在台南 出席活動時更表示 對於員警在執勤期間發生事故相當難過不捨，更主動提及在台北還有另外一名員警同樣因為交管勤務受傷，來聽蕭副總統的最新談話。

副總統蕭美琴：「這個事件真的讓人非常難過，於此同時台北市也有另外一位執勤期間有相關的事故，現在也在醫院治療中，這兩位員警我們都希望大家為他們集氣，希望他們平安康復。」

根據了解，另外這起事故是蕭美琴的車隊返回台北時，行經大安區瑞安街車隊的前導機車在淨空路口時，員警遭到車輛撞飛，導致他右手骨折，一天內接連發生兩起員警執勤受傷事故，宜蘭這名受傷的警員家屬更質疑他原本是休假為何會被召回上班?對此蕭美琴也有最新回應。

副總統蕭美琴：「家人發生事故，這種情緒跟難過我們都非常不捨，至於排班的狀況，我想地方的警察局會再進一步的跟大家做說明。」宜蘭這名受傷的員警當下的傷勢非常嚴重，腹部有大面積的開放性傷口，所幸在宜蘭陽明醫院急救後手術順利，已經在凌晨轉院到台北榮總做後續治療。





