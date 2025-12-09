故意破壞海纜「最重處7年徒刑」 立院三讀通過修法條文

立法院院會9日上午三讀《電業法》第71條之一、《天然氣事業法》第55條之一、《自來水法》第97條之一修正草案。（摘自國會頻道YT）

立法院院會9日三讀通過海纜七法中的《電業法》第71條之一、《天然氣事業法》第55條之一、《自來水法》第97條之一修正草案，竊取或毀壞海底電力電纜、自來水海底管線、天然氣管線等故意犯，可處1年以上、7年以下有期徒刑，且犯罪用工具、船舶或其他機械設備可沒收或其他處置。

三讀條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害海底力電纜、自來水事業之海底送水管線、天然氣進口事業卸收設備、儲氣等設備之功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

而因過失毀壞或其他非法方法，危害海底電力電纜、天然氣進口事業的海底輸氣管線、自來水事業海底送水管線功能正常運作者，處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣200萬元以下罰金。

另外，犯罪用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，將沒收之，且得視個案情節需要拍賣或變賣，或無償留供公用、廢棄、為其他適當處置。

此外，院會也通過一項附帶決議，請內政部於「海纜七法」通過前，將海纜及管道圖資對外公布，並會同相關機關加強宣導讓各界知悉，避免觸法，同時亦有利於執法及移送檢調偵辦。

