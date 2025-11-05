教父牛排旗下和牛俱樂部進駐信義區A4！1380元起大啖和牛涮涮鍋壽喜燒龍蝦海鮮鍋

文／景點＋ 張盈盈整理報導

教父牛排餐飲集團再拓版圖，以西餐結合和牛燒肉、和牛日式涮涮鍋成功打響名號的WAGYU CLUB和牛俱樂部進駐新光三越台北信義新天地 A4館 6樓，11月3日正式開幕，主打「整頭買入日本和牛」, 菜單聚焦可品嚐到A5和牛、F1和牛不同部位的涮涮鍋、壽喜燒個人套餐，肉量給足每人180g，每人1380元起即可大啖日本和牛的脂甜軟嫩，內行的一定要嘗嘗附餐米飯(使用北海道夢美人米)，加上餐後甜點，整套吃下來實在大滿足！

菜單選擇上還有伊比利豬、日本和牛合體的「肉品盛合套餐」，總肉量更豪氣加至 200g 且不另外加價。平日商業午餐更划算，只要1080元就可吃到「日本和牛涮涮鍋套餐」，誠意十足。團隊並為忌口的消費者準備龍蝦海鮮鍋，以伊比利豬搭鮮鮑、干貝、魚片的海陸雙拼鍋套餐(1580元/人)，是信義區高端火鍋激戰區的新選擇。

WAGYU CLUB shabushabu進駐新光三越台北信義新天地 A4館 6樓，主打日本和牛涮涮鍋套餐以及同樣深受國人喜愛的壽喜燒，與位於同館5樓的TOP CAP STEAKHOUSE、A9館6樓的AMBER HILL形成美味牛肉料理金三角，讓教父牛排集團旗下品牌市場版圖再上一層樓。

WAGYU CLUB shabushabu信義Ａ4店菜單以個人套餐為主，「涮涮鍋」與「壽喜燒」價位依所選肉品而定，除了伊比利豬，其於皆為集團整頭買入、自行分切的Ｆ1和牛：共有「日本和牛」1380元、「特選日本和牛」1690元，與「上選日本和牛」1980元三種價位。

侍肉師張修毓表示，F1和牛兼具柔嫩細緻的油花和彈性肉質，咀嚼後散發獨有香甜韻味，吃不膩的特色近年在台灣受歡迎的程度已不亞於純種和牛。肉品依據不同部位的風味與口感，分為以下3種：

1.「日本和牛」($1,380元)：以F1和牛前胸肉、內腿頭刀、外腿三叉和鯉魚管等部位為主，脂肪含量沒那麼高，口感彈性中不失細嫩

2.「上選和牛」($1,980元)：多為F1和牛臀上蓋 、牛臀心、芯芯肉、前腿心與牛背肩等油花均勻、肉質細嫩的特殊部位，

3.「特選和牛」($1,690元)：則選用油花豐富、香氣與口感皆屬上乘的F1和牛紐約客、翼板和板腱，顧客可依預算與喜好選擇適合的肉品。

菜單唯一的「雙人盛合涮涮鍋」（3980元）則請出A5和牛紐約客，與上選日本和牛、日本和牛合奏脂香豐富、口感嫩滑的美味交響曲。A5和牛近期選用的肉品有宮崎牛、山形牛、神戶葡萄酒果渣飼育的神戶紅酒牛等（視當日品質狀況進貨供應）。

店內壽喜燒則採關東式煮法，將醬油、味琳、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成的「割下」醬汁倒入鐵鍋中煮開，加入肉片、板豆腐、厚香菇、山藥、黑蠔菇、日本大蔥等配料，煮好後以蛋液沾食。這與以羅臼昆布，鰹節高湯涮煮的淡雅涮涮鍋，形成一濃郁、一清新的迷人對比，讓饕客依喜好選擇，滿足每個人對味道的不同追求。

相較於忠孝店儀式感滿滿的西式套餐型態，信義Ａ4店因應百貨商圈特性將副餐化繁為簡，由份量十足的季節野菜拼盤、日本進口的北海道夢美人米、昭和白蓮烏龍麵（二擇一），和自家製甜點（最中餅、冰淇淋、巴斯克蛋糕三選一）組成，搭配每種肉品180g起跳的精實肉量，而和牛搭配伊比利豬的「肉品盛合套餐」肉量則升級至200g，加量不加價，每人1380起，高端鍋物也能很有「飽足感」！

不吃牛的消費者也不用擔心，菜單也提供高品質海鮮選項：

1.海陸雙拼鍋 ($1,580元)： 由伊比利豬搭配南非鮑魚、北海道生食級干貝和季節鮮魚。

2.龍蝦海鮮鍋($3,280元)： 整尾龍蝦取代豬肉，高湯吸飽海味精華後，服務員更提供現煮雜炊的桌邊服務。

稠滑米粥入口滿溢鮮味、蛋香、蔥香與海苔香，令人大呼滿足。

不同於一般鍋物店的簡單甜點，WAGYU CLUB shabushabu將甜點視為Fine Dining 等級的完美謝幕。副餐搭配除了夠份量的季節野菜拼盤、北海道夢美人米/昭和白蓮烏龍麵，更提供自家製甜點三選一（抹茶最中餅、香草冰淇淋、巴斯克蛋糕），讓整體用餐體驗從頭到尾都維持在頂級水平。





