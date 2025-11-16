敲定下周見鄭麗文談藍白合 昌：全程公開

民眾黨聯合政府論壇，首度邀請國民黨基隆市長謝國樑，和黨籍立委林沛祥、以及基隆市副市長、民眾黨籍的邱佩琳，分享聯合治理經驗。

基隆市長(國)謝國樑:「這個和諧跟團結，是我們共同努力下來，是我跟沛祥委員、我跟佩琳姊、甚至跟秘書長、甚至跟所有民眾黨的朋友，大家一起努力過來的，但這個努力中間是有過程的。」

黃國昌說，已經敲定好在下周會見鄭麗文。（圖／TVBS）

藍白要在2026實驗地方聯合政府，兩黨領袖勢必要坐下來溝通。國民黨主席鄭麗文透露，雙方已經接洽，很快就能見面，黃國昌也首度證實。民眾黨主席黃國昌:「跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行，基本上面方式會全程公開。」

廣告 廣告

要如何在縣市首長以及地方議員產出最強候選人，民眾黨曾喊話，希望最晚明年3月前確定民調整合方式，否則就不等了。藍營釋出善意，以新北、宜蘭等指標區舉例，國民黨「不會一廂情願」，承諾不會拖到明年3月再決定。

民眾黨主席黃國昌:「因為兩黨其實各自有各自的提名跟徵召的作業，彼此之間我相信如果要進一步談選舉的合作，需要有相當的耐心。其實我覺得現在都還沒有必要進入(討論民調方式)的細節。」

館長陷入爭議，黃國昌說，因私人生意引發的糾紛，外人不方便評論。（圖／TVBS）

但過去多次替藍白輔選、反罷免的網紅館長，近期卻遭元老級員工聯合爆料，除了稱館長老婆是館長介入感情搶來，還有性醜聞，更指控收受中國資金。民眾黨主席黃國昌:「這種多年前的私事，因為生意上所產生的一些糾紛拉到檯面上來，我們外人真的不適合多做什麼評論。館長他自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主。」

民眾黨要思考的，除了與藍營的合作，在友軍深陷重大爭議的此刻，是該力挺，還是先觀望。

更多 TVBS 報導

獨／藍不走「中間路線」了？2副手會宋濤 鄭麗文：國共交流邁向和平

獨／2026藍白合新進展！鄭麗文掌黨魁首與柯文哲、黃國昌同場互動曝

國民黨3顆太陽「福禍相倚」！黃暐瀚點名這人：有抗衡總統能力

AIT剛會晤鄭麗文 國民黨副主席訪陸3天「今見上海市委書記」

