新北未跟進中央普發現金 卓冠廷怒揭答案：「她」反對

全民期盼的普發1萬元已經上路，但是各地方想推動的普發現金則受阻礙；特別是新北市綠營議員主張「普發4.6萬」，不僅被市長侯友宜拒絕，連藍營議員江怡臻更跟進侯友宜，甚至今（17）日在臉書反酸力挺普發政策的民進黨議員卓冠廷，應該繼續堅持，持續抗爭，最好說服綠委蘇巧慧，拋售新北市祖產，將普發現金納入競選新北市長的政見。對此，卓冠廷隔空反擊，新北還沒跟進中央普發現金，答案就是江怡臻反對。

新北市普發4.6萬的議題，民進黨新北市議員極力支持並喊出「還稅於民」，但侯友宜表達反對立場，而與侯友宜同屬國民黨的市議員江怡臻，更是反對新北市普發的代表性人物。

因此，江怡臻也特別針對力挺普發的卓冠廷，今天更在臉書表示，民進黨反對還稅於民，普發現金1萬元，反對了大半年，大罷免慘敗之後不得不發，又搶著收割邀功搞小動作，都不嫌肉麻；她稱，好在民眾眼睛是雪亮的，最新民調顯示，將近四成的民眾都明辨這一萬元的小小確幸，是來自於在野黨的努力。

話鋒一轉，江怡臻提到，但少數民進黨民代，例如卓冠廷，還在硬拗掙扎，還在牽拖縣市政府也發的，「我們就不吐槽了，必須鼓勵他繼續堅持，持續抗爭，最好說服蘇巧慧，拋售新北市祖產，普發現金納入競選新北市長的政見。這麼好的主張，一定要當成2026年民進黨的必勝口號！千萬不要像是支持林岱樺一樣，説説而已」。

對此，卓冠廷也在臉書隔空回嗆說，很多市民遇到他都在問，新北到底什麼時候跟進中央普發現金？！「答案就在這：中國國民黨議員江怡臻反對」。





