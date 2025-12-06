新德裡外交平衡術：美制裁下印俄敲定2030合作計劃

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京周四抵達印度，在新德裡機場受到莫迪的熱情迎接。周五印俄在年度峰會上舉行會談。

會談結束後，普京和莫迪宣布，雙方已敲定一項覆蓋至2030年的經濟合作計劃，該計劃將有助於雙方實現經濟多元化，力爭到2030年將年貿易額提升至1000億美元。兩國還強調了穩固的能源合作關系。截至3月的財年，雙邊貿易額為687億美元，但大幅傾向俄羅斯，印度存在巨額逆差，正尋求通過擴大出口來縮小差距。

印俄深化經貿與能源合作

普京表示：“為實現這一重大目標，雙方已就一項至2030年的俄印經濟合作發展計劃達成一致。”他稱，印度與歐亞經濟聯盟建立自貿區的相關協議正在推進，該聯盟由俄羅斯主導，包含多個前蘇聯國家，“這將有助於進一步擴大貿易增長”。

普京說：“俄羅斯是印度能源部門發展所需資源的可靠供應國。我們願繼續確保為快速增長的印度經濟不間斷供應燃料。”

會談前普京表示，兩國在軍事技術合作方面“有著非常互信的關系”。

莫迪在會談後表示，兩國將推動與歐亞經濟聯盟盡早達成自由貿易協定。他還宣布，印度將很快向俄羅斯游客及旅游團免費用發放電子簽證。

莫迪指出，能源安全長期以來是印俄關系的基石，兩國在民用核能領域的合作已持續數十年。他表示，此類合作將繼續推進，同時在清潔能源、造船、化肥和勞務流動領域加強協作。

美國施壓印度疏遠俄羅斯

盡管印度歷來與俄羅斯保持密切關系，但批評人士指出，普京此行可能使新德裡與歐盟及美國的關系更加緊張，並可能危及與這兩個關鍵貿易伙伴正在進行的重大貿易協議談判，而這些協議對印度出口至關重要。

美國總統特朗普在8月將印度商品關稅上調至50%，理由是新德裡以低價購買俄羅斯原油。印度是繼中國之後第二大俄羅斯原油進口國。

美國稱，購買俄羅斯石油幫助莫斯科為其戰爭機器提供資金。今年10月，美國制裁了俄羅斯兩大產油公司，逼迫包括印度在內的國家減少進口。

印度官員表示，新德裡始終遵守國際制裁，在購買俄羅斯石油問題上也將如此。

印度外交秘書維克拉姆·米斯裡（Vikram Misri）表示，雙方討論了近期對俄羅斯石油施加的制裁問題。

米斯裡未明確說明印度對購買俄羅斯石油的立場，但表示政府的優先事項是滿足14億人口的能源需求。

米斯裡說，印度私營與國有石油公司在采購時會根據不斷變化的市場動態和商業問題作出決定。

“我們兩國之間的合作仍在繼續，”他說。

美歐施壓下的新德裡平衡術

盡管美印曾設定最早在秋季達成一項貿易協議的目標，但由於印方持續進口俄羅斯原油，兩國關系出現緊張，該協議至今尚未達成。

印度與歐盟的貿易談判也進入收尾階段，而歐盟認為俄羅斯對烏克蘭的戰爭是重大安全威脅。

國際危機組織高級分析師普拉文·東提（Praveen Donthi）表示，鑑於當前時機和地緣政治背景，普京訪印“凸顯新德裡在西方與俄羅斯之間的戰略平衡博弈”。

他指出，印度傾向俄羅斯可追溯至冷戰時期，並在官方“不結盟”立場下繼續保持。“如今的重要變化在於，印度同時尋求成為美國的戰略伙伴，這將帶來外交挑戰。”

國防與貿易擴展成為重點

印度官員此前表示，莫迪將在會見普京時推動俄方加快交付另外兩套S-400防空導彈系統。根據2018年約54億美元的協議，印度已接收三套，延遲交付與俄烏戰爭導致的供應鏈中斷有關。

米斯裡稱，印俄兩國防長於周四舉行了會晤。

兩國在峰會後的聯合聲明中表示，已同意在印度推動俄制武器和防務裝備的零部件與組件的聯合生產，將通過技術轉讓和設立合資企業的方式實現。

兩國今年2月簽署了一項協議，旨在提高軍事合作、聯合演習、港口停靠、災害救援及後勤支持。俄羅斯國家杜馬在普京訪印前對該協議進行了批准。

印度也希望升級俄制蘇-30MKI戰鬥機，並加快獲得關鍵軍備的交付。

印度還希望擴大其對俄羅斯醫藥、農產品及紡織品的出口，並尋求消除非關稅壁壘。

此外新德裡尋求從莫斯科獲得長期化肥供應。

另一個雙方力爭達成協議的關鍵領域，是印度技術工人在俄羅斯的安全與監管問題。

國際刑事法院：即使美主導和談推動大赦，普京逮捕令仍將有效

盡管在印度受到熱情款待，但普京被國際刑事法院（ICC）通緝的現實並未改變。據路透社報道，ICC檢察官周五表示，即便在美國主導的和平談判中批准全面大赦，針對俄羅斯總統普京及其他五名俄方人員的逮捕令仍將繼續有效。

來自塞內加爾的副檢察官馬姆·曼迪亞耶·尼昂（Mame Mandiaye Niang）和來自斐濟的副檢察官納扎特·沙米姆·汗（Nazhat Shameem Khan）表示，若要暫停法院簽發的逮捕令，必須通過聯合國安理會決議。

ICC曾對普京及另外五名俄方人員發出逮捕令，指控其在2022年入侵烏克蘭以來的戰爭中涉嫌犯下暴行。普京及俄羅斯兒童權利專員瑪麗亞·利沃娃-別洛娃（Maria Lvova-Belov）被指控非法驅逐數百名烏克蘭兒童。

俄羅斯否認指控

俄羅斯拒絕承認ICC管轄權，並多次否認任何戰爭罪指控。

ICC通緝的其他俄羅斯高官還包括前國防部長謝爾蓋·紹伊古和俄羅斯將軍瓦列裡·格拉西莫夫，他們因涉嫌襲擊平民而犯下戰爭罪和反人類罪而被通緝。

一份於11月曝光、美國起草的28點和平提案引發烏克蘭和歐洲官員的憂慮，他們認為該提案在多個關鍵點向莫斯科讓步。其中一點寫道：“沖突各方將因戰爭期間的所有行為獲得全面赦免。”

烏克蘭拒絕全面大赦

烏克蘭駐荷蘭大使、曾任總檢察長的安德烈·科斯廷（Andriy Kostin）拒絕全面大赦。他告訴路透社：“……在這些年發生如此大量暴行的情況下，不可能給予所有責任人、所有實施或下令實施這些罪行的人以豁免。”

ICC是全球永久性的戰爭罪法院，目前有125個成員國。一些世界主要大國——俄羅斯、中國和美國——要麼不是成員，要麼公開反對該法院。

作者: 德正 (美聯社 路透社)