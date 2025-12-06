美戰爭部長：以實力嚇阻中國 華府無意改變台灣現狀
（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。他也說，華府無意改變台灣現狀。
赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在加州錫米谷（Simi Valley）舉行的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）發表主題演講表示，戰爭部的4大工作主軸為維護美國本土和西半球的安全；以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。
對於美中關係，他說，川普（Donald Trump）政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。
繼美國總統川普和中國國家主席習近平日前會晤及通話後，赫格塞斯表示，川習兩人明年互訪的安排，提供了雙邊關係持續進展的機會。戰爭部秉持同樣方針，擴大和中國人民解放軍的軍對軍溝通管道，以避免衝突、降低緊張。
中國在印太地區的軍事挑釁行為不斷，引起國際關注。
對於以實力而非對抗來嚇阻中國，赫格塞斯指出，這「追求的不是支配，而是力量平衡」，能讓所有國家共享印太和平的力量平衡，使印太地區的貿易能開放且公平流動。「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。
赫格塞斯表示，如同他今年稍早在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）演講所說，美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。
他說，美國在印太地區的利益重大，這包括美國和盟友能在印太有足夠的部署，以平衡中國日漸增長的力量，這代表確保沒有盟友會容易受到持續且成功軍事挑釁的影響。「我們所謂在印太地區的嚇阻並非為了支配中國，而是要確保他們無法支配我們或我們的盟友」。
為此，他表示，戰爭部的任務是確保北京看到美國的軍事實力，美國傳達和平意圖的同時，也堅持中國應尊重華府在印太地區長期存在的利益。美國透過實力支撐這些利益，這包括清楚理解中國當前的軍事擴張並嚴肅看待。
赫格塞斯強調，美國將確保美軍在必要時，能於第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，「強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選並得以維持」，這就是「拒止性嚇阻」（deterrence by denial）。
他說，戰爭部要確保川普在任何談判中都能站在實力基礎上，以維護印太和平。
此外，赫格塞斯也在演講中提到，川普和美國前總統雷根（Ronald Reagan）一樣，都願意與敵手對話，從1980年代的蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、時任中共領導人鄧小平，到目前的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、習近平，這種態度來自於力量，而非軟弱。
他表示，川普深知以實力談判的重要性，尤其是軍事實力。「以實力換取和平」的相反就是「因弱致戰」。（編輯：田瑞華）1141207
