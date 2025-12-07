史上最療癒行事曆！2026連假多到數不完 上班族狂敲碗：拜託快來

2026年度連假表出爐！補班制度走入歷史，超爽長假讓上班族瞬間回血。（示意圖/pexels）

2026年倒數進場！隨著行政院日前拍板取消「補班制度」，從今年（2025）下半年起正式進入「補假不補班」新時代，明年行事曆也跟著刷新。人事行政總處最新公布的2026國定假日總表，一年竟有120天假期、9個超過3天以上的連假，讓無數上班族和學生嗨到不行，直呼：「補班地獄終於結束了！」

「今天上班最撫慰心靈的消息！」一名網友日前在Threads上貼出2026放假表，驚呼「每個月都有亮點」，貼文瞬間吸引大批網友暴動按讚。由於補班取消，未來連假不再需要以週六補班換來，大家終於能「放假就放假，不用還債」。

不過也有人注意到，2026的元旦落在星期四，因不需補班，結果只放1天，讓部分網友苦笑：「怎麼元旦反而縮水了啦！」

儘管如此，接下來的連假仍多到爆表，堪稱「補班取消後的第一個超豪華年度」。網友紛紛留言狂歡：「社畜牛馬福音」「之前補班補到懷疑人生，終於解脫了。」「補了班那還叫放假嗎？這改革真的大推」「7、8、11月上滿整個月…光想到以前的補班就胃痛。」「但也沒有彈性放假了...」

2026年9個3天以上連假總整理

春節 9 天｜2/14～2/22 228 連假 3 天｜2/27～3/1 清明連假 4 天｜4/3～4/6 勞動節連假 3 天｜5/1～5/3 端午連假 3 天｜6/19～6/21 中秋 + 教師節連假 4 天｜9/25～9/28 國慶日連假 3 天｜10/9～10/11 光復節連假 3 天｜10/24～10/26 行憲紀念日連假 3 天｜12/25～12/27

補班制度終於走入歷史，2026成為許多人心中的「史上最幸福行事曆」。超過100日的放假時數加上9大長假，讓不少上班族讚嘆：「人生第一次期待新的一年快點來！」

