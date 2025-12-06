您的小籠包來了 糊塗店員留蒸籠蓋端走本體 男客懷疑人生表情笑翻15萬人

一名男客人點了小籠包，糊塗店員卻留下蓋子，把蒸籠拿走，讓男客懷疑人生，影片笑翻15萬人。（示意圖：shutterstock／達志）

有看過動漫《GTO麻辣教師》的人，相信都知道裡面的搞笑鬼故事「恐怖的燒賣」，如今竟上演真人版。一名男客人到高雄小港某間鍋貼店用餐，點了小籠包後，店員竟留下蒸籠蓋，本體端回去，讓客人傻眼到不行，反應讓15萬人笑翻。

男網友在Threads上分享一段影片，表示客人反應實在太好笑，讓他忍不住要分享。透過影片可以看到，一名藍色上衣，帶著眼鏡的男客人在座位上一邊喝湯一邊滑手機等待餐點，此時身穿制服的員工將小籠包端上桌，客人跟員工點頭致謝。

未料下一秒，員工將蒸籠的蓋子放在桌上後，裝著小籠包的本體就這樣端回後台，男客人還以為自己看錯，先是愣了2秒鐘，接著端起蒸籠蓋仔細查看，是不是蒸餃黏在蓋子背面，確定沒有後不知如何是好，露出懷疑人生的表情。

影片吸引將近350萬人觀看，超過15萬人按讚，網友們全都笑翻：「店員：你點的小籠蓋來了」、「看哭了，他寧願相信湯包在蓋子裡面，也不相信是店員拿錯」、「這服務生神遊了吧」、「他小時候一定聽過水餃黏在便當蓋上的鬼故事」、「GTO恐怖的燒賣情節竟然真的上演」、「2025年底都要到了，怎麼還有角逐年度迷因的參賽者」、「先生你點的是小籠嗎，包我拿走了」、「建議蠻牛找這服務生拍廣告」。

本尊也在留言區現身，表示後來有順利吃到，還揶揄「找了快10分鐘結果在隔壁桌」，並大推說這家真的很好吃。店家也分享此則影片到自己的粉專，自嘲「您點的小籠蓋來了」。

