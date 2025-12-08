異言堂(影)／民視獨家登機 深入堰塞湖核心 揭花蓮山林巨變真相

專題組／陳璽鈞、尤彩礽 報導

今年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，巨量土砂沖向下游，重創下游地區；而上游位處深山，是外界無法抵達的封閉區域。最初，全靠林保署航遙測分署與空勤總隊，從空中拍攝傳回影像，才讓外界看見堰塞湖的真正樣貌。之後，兩支林道特遣隊背負重裝，割草開路、攀附陡坡，用雙腳挺進崩塌核心，帶回最接近現場的第一線觀察。空拍與實地踏查，是理解這場災變最關鍵的線索。民視異言堂獨家登機拍攝，並專訪特遣隊，完整呈現災後山林的真實全貌。

9月23日堰塞湖發生溢流，航遙測分署持續從高空記錄堰塞湖地區崩塌變化。(圖/民視異言堂)





花蓮馬太鞍溪堰塞湖，在7月下旬被發現後，外界第一時間只能靠空拍影像推測災情。航遙測分署連日從空中監測，拍到水位一路上升，8月颱風過後，水位更是逼近壩體臨界點，風險快速攀升。9月23日堰塞湖發生溢流，航遙測分署持續從高空記錄堰塞湖地區崩塌變化，透過影像比對，清楚看見山體被撕裂後的灰白創口。民視異言堂採訪團隊，獨家隨著航拍人員登上專機，拍攝航拍任務。

隊員形容，堰塞湖現場「像另一個星球」，粉塵濃到陽光照不進來。(圖/林保署花蓮分署提供)

地面部分，由光復與萬榮兩支林道特遣隊，分別從南北兩側挺進。他們負重前進，在無路的山谷中割草開路、攀附近乎 90度峭壁，才抵達湖區；隊員形容，現場「像另一個星球」，粉塵濃到陽光照不進來，能見度不到幾十公尺，腳下是鬆動砂土，四周山壁仍持續落石。

特遣隊近距離觀察到，湖區水量只剩下溢流前的十五分之一，兩岸留下明顯水線。(圖/萬榮林道特遣隊 張光承提供)





特遣隊近距離觀察到，湖區水量只剩下溢流前的十五分之一，兩岸留下明顯水線：水線以上仍有綠色植被，以下則是一片沒有生命跡象的灰白裸地。他們也發現約 2.5 億立方公尺的崩塌土砂堆積在山谷，將是未來新的災害風險。而且專家提醒，這些地形變化將持續多年，未來仍需長期監測。特遣隊成員表示，他們帶回的影像、觀察與地貌細節，不僅供應防災判斷，也讓社會更清楚了解山上真正發生的事，如此才能更懂得避災，與災害共存。完整專題報導請點選YouTube影片收看。

