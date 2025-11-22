方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)

台灣運彩賽事編號：1031嘿，足球迷們！這週末英超又有好戲上演啦～2025-11-23 01:30（台灣時間），紐卡索聯在家門口聖詹姆斯公園球場迎戰衛冕冠軍曼城。紐卡目前排名中下游，急需搶分追上歐戰區，而曼城狀態火燙，正瞄準榜首位置。這場對決，紐卡主場優勢 vs 曼城攻防爆表，絕對是球迷不能錯過的焦點！先聊聊紐卡索聯的優勢吧。他們戰意超旺，現在落後前五只差6分，主場對上藍月亮曼城，絕對想全取三分提升排名。紐卡本季3場聯賽勝仗全在主場爆發，主場勝率高達6成，簡直是他們的搶分堡壘！盤口表現也亮眼，近5個主場4場贏下數據，近6戰只輸2盤，感覺在家裡超有自信。不過紐卡的麻煩也不少。傷兵一堆，中衛丹-伯恩紅牌停賽，主力邊後衛利夫拉門托、前鋒維薩和小將阿什比都傷缺，波普、戈登和奧蘇拉出戰成疑。本季開局不順，傷病拖累成績滑到第14位，落後歐戰區6分。進攻端超慘，只進11球，場均1球，在英超倒數第四，只比狼隊、利茲聯和諾丁漢森林好點。防守也漏風，11輪丟14球，近2戰更丟6球，後防線簡直是隱形炸彈。歷史對戰更慘，近10次英超碰曼城0勝2平8負，主場近5次2平3負，完全被壓制。轉看曼城這邊，優勢多到爆！

麗台運動報 ・ 6 小時前