方志友和連晨翔在「舊金山美容院」演出兄妹 (圖)

方志友新戲挑戰酒店小姐 被導演嫌不夠嫵媚
（中央社記者洪素津台北22日電）演員方志友在新戲「舊金山美容院」首度詮釋酒店小姐，她表示自身性格不拘小節，要演出酒店小姐的萬種風情很不容易，前置時期很認真上網查資料，但拍攝時仍被導演說不夠嫵媚。中央社 ・ 6 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 7 小時前
22KG孕胖黑歷史！方志友爆當年自信破表 經紀人尷尬笑認：不敢說太胖！
演藝圈媽媽代表方志友再次分享「產後真心話」！她今受訪坦承第一胎時體重暴增，甚至因為過度自信留下「黑歷史照」。多年後再回頭看，她已能大方笑談，更把經驗當成提醒，希望其他媽媽不要給自己太大壓力。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付盜刷案調查出爐 用戶這動作恐難求償
全支付盜刷案調查出爐，由於個資為民眾自行提供，恐不利求償(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 14 小時前
鬼滅之刃奪韓國年度票房第一 韓媒評本土電影不振
（中央社首爾22日綜合外電報導）日本動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇」在韓國成為今年最多人看的電影作品，為首次有日本電影在韓國取得年度票房第一的紀錄。韓媒分析，背後也歸因於韓國電影不振。中央社 ・ 6 小時前
台灣運彩AI分析》英超激戰！紐卡索聯主場硬撼曼城 AI預測曼城勝出+大分！
台灣運彩賽事編號：1031嘿，足球迷們！這週末英超又有好戲上演啦～2025-11-23 01:30（台灣時間），紐卡索聯在家門口聖詹姆斯公園球場迎戰衛冕冠軍曼城。紐卡目前排名中下游，急需搶分追上歐戰區，而曼城狀態火燙，正瞄準榜首位置。這場對決，紐卡主場優勢 vs 曼城攻防爆表，絕對是球迷不能錯過的焦點！先聊聊紐卡索聯的優勢吧。他們戰意超旺，現在落後前五只差6分，主場對上藍月亮曼城，絕對想全取三分提升排名。紐卡本季3場聯賽勝仗全在主場爆發，主場勝率高達6成，簡直是他們的搶分堡壘！盤口表現也亮眼，近5個主場4場贏下數據，近6戰只輸2盤，感覺在家裡超有自信。不過紐卡的麻煩也不少。傷兵一堆，中衛丹-伯恩紅牌停賽，主力邊後衛利夫拉門托、前鋒維薩和小將阿什比都傷缺，波普、戈登和奧蘇拉出戰成疑。本季開局不順，傷病拖累成績滑到第14位，落後歐戰區6分。進攻端超慘，只進11球，場均1球，在英超倒數第四，只比狼隊、利茲聯和諾丁漢森林好點。防守也漏風，11輪丟14球，近2戰更丟6球，後防線簡直是隱形炸彈。歷史對戰更慘，近10次英超碰曼城0勝2平8負，主場近5次2平3負，完全被壓制。轉看曼城這邊，優勢多到爆！麗台運動報 ・ 6 小時前
（專訪）劉品言產女噴淚 連晨翔搖滾區迎前世情人...認「當爸經濟壓力大」
連晨翔19日公布老婆劉品言平安產女，他今（20日）與在TVBS影集《舊金山美容院》中飾演「無血緣妹妹」的方志友受訪，分享迎接女兒誕生的喜悅。他坦言升格人父後，責任感與「經濟壓力」都明顯增加，但只要提到女兒，整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式，滿臉是「有女萬事足」的幸福。自由時報 ・ 1 天前
杜拜航展驚悚畫面曝光！印度光輝戰機空中失控 失控墜地爆炸瞬間成火海
從目擊者與影片畫面可見，墜毀瞬間機體迅速解體燃燒，現場冒出大股黑煙，引發觀眾一陣恐慌。另據NDTV報導，事發時間約為當地下午2點10分，該戰機原正執行一段低空飛行動作，疑似因負G操作未能順利拉起而以高速墜地。杜拜政府表示，第一時間已派遣消防與急救隊伍進駐現場控制...CTWANT ・ 19 小時前
MLB／尼克中鋒唐斯抽到山本由伸1/1新人親簽卡 226萬台幣賣出
NBA尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前在自己的YouTube頻道開卡，竟然抽到僅1張的山本由伸「LogoMan」新秀簽名球員卡，身為洋基迷，唐斯把卡片送鑑定後上網拍賣，經過54次競標，最終賣出72000美金，相當於226萬台幣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范姜彥豐曬潛水照近況曝光！ 親吐心聲：拾起碎片面對現實「把肉長回來」
男星范姜彥豐10月底上傳影片，驚爆老婆粿粿與王子出軌，女方事後也拍片回應，王子則2度發聲明道歉，工作全面停擺。事件延燒至今，范姜彥豐今（20）日發潛水照片曝自己近況，｢拾起碎片，面對現實」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 7 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 11 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 8 小時前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 8 小時前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前