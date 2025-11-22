日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日達人林氏璧分析，日本部分住宿價格確實出現下降趨勢，與中國旅客大量取消航班有關，短期內空房增加，飯店只好降價吸客。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，近期中國赴日航班大幅縮減，年底前至少有54萬張機票取消，原本依靠觀光客的熱門旅館因此釋出大量房間，造成價格鬆動。他指出，如果旅館原本有大量中國旅客入住，影響會更明顯；反之，若該旅館本來就非中國客群為主，價格可能變化不大。

此外，他也提到入住時間是另一個關鍵。若是近期、短期內的住宿，飯店為了消化空房，往往會選擇降價，但明年以後的住宿因不急著調整價格，基本上不會出現明顯下滑。他以12月1日至2日兩人入住為例，查詢東京池袋一帶三星級旅館，發現每人每晚僅需3172至5900日（約新台幣635至1182元），直呼「這價錢真的有點甜」。

值得注意的是，新宿區價格仍相對高檔，但上野、銀座、淺草等熱門區域也出現明顯鬆動。貼文曝光後，不少旅客分享自身經驗，有人表示「12／31去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800，後來中日關係影響看到房價變兩晚3800多立馬取消重訂！有省到」、「價錢都沒有下降十二月份的。而且很多都已經客滿，也沒有空出來。」、「目前小幅下跌的原因應該是匯率因素，商務型飯店如果不是浮動機制應該也看不出價差。明年已訂了大概60晚，重查價格都差不多，其中3月已放棄查價，直接APA包月到4月上旬了。」



