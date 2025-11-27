中國「瑞幸咖啡」傳12月插旗台灣 經濟部：沒有核准來台投資

中國連鎖咖啡店「瑞幸咖啡」傳出近期要來台插旗，引起熱議，不過經濟部澄清，並沒有核准瑞幸咖啡來台投資，針對疑似代理商的順昱，經濟部也將持續關注是否有中資疑慮。

中國知名連鎖咖啡店「瑞幸咖啡」傳出12月將要進駐台灣，而且首店就開在南京復興商圈，隔壁就是連鎖咖啡廳，較勁意味濃厚，引起熱議。

瑞幸咖啡傳12月進駐台灣。圖／台視新聞

不過經濟部回應，並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，而疑似是代理商的順昱公司，經濟部表示，根據公司登記資料指出，順昱是純台資公司，今年9月19日才剛設立登記，是否涉有中資疑慮，經濟部將會持續關注，如果必要也會啟動行政調查。

瑞幸咖啡2017年成立、2018年正式營業，短短不到10年已成為中國最大連鎖咖啡品牌，全中國超過2萬家，更是僅花了1年7個月就在美股上市，創下中國企業最快紀錄，隨後陸續進軍香港、新加坡、馬來西亞和美國。

