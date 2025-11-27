出國每天走萬步怕腳痛？過來人推「２招」有效解決：可以走很遠不腳痠
許多人前往日本、韓國等地旅遊時，往往會遇到一日步行數萬步的挑戰，這對平時缺乏運動的上班族來說可謂是一大考驗。近日就有一名網友分享自己去年赴日旅遊的慘痛經歷，當時因為腿部痠痛嚴重到無法蹲下，甚至半夜抽筋到哭出來的悲慘狀況。眼看即將前往韓國釜山展開新的旅程，這名網友決定向廣大鄉民求助，希望能找到有效的腳痠預防方法，避免重蹈覆轍。問題一出，不少人分享出國避免腳痛的妙招。
出國走太多路腳痛怎麼辦
一名網友在PTT上以「旅遊腳痠預防方法」為題發文，詳細描述自己去年前往日本旅遊時的痛苦體驗。他表示，當時走到雙腿都痠痛到完全無法蹲下，更誇張的是半夜還會抽筋到哭出來，即使使用了腿部舒緩貼片，效果依然不彰。
面對即將到來的韓國釜山之旅，原PO看到朋友安排的行程相當緊湊，內心充滿擔憂。為了避免再次經歷過去的慘痛悲劇，他已事先準備痠痛貼布和凝膠，但又擔心味道過重會影響他人，也不希望影響到穿搭美觀，因此上網求救：「想問大家平常出國旅遊，尤其是那種一天要走上萬步的行程，會多準備些什麼來預防腳痠或腿痛的嗎？」
去日本穿什麼鞋不腳痛
對於這個切身問題，許多有經驗的網友紛紛給出實用建議。不少人強調，除了平時勤練腳力之外，選擇一雙厚底好穿、支撐性佳的鞋子更是關鍵，「現在趕快鍛鍊，鞋子買好一些」「我走２萬步不會痛，因為平常有運動習慣，你可以考慮先增加每日步數，肌肉夠的話到時就不會痛」「我也每次要去獨旅前２週都會微練身體」「推Skechers！高足弓寬楦頭好穿」「買雙支撐性足夠的鞋子，可以幫助你走很遠很久」「你優先要考慮挑雙支撐力比較好的鞋，像那種健康鞋或功能型的鞋會比較穩，尤其韓國坡多、地勢又高低起伏」。
放鬆腿部肌肉物品
此外，也有不少網友推薦在每日行程結束後好好舒緩雙腿，並分享各種放鬆腿部肌肉的實用小物和方法，「睡覺穿的那種美腿襪好像滿有用」「推薦可以帶１顆筋膜球」「猩猩按摩器、痠痛貼布、休足時間等」「帶顆小筋膜球，每天晚上拉筋按摩一下」「晚上要泡腳，熱一點，隔天又復活了」。
▲筋膜球可以用來按摩腿部、舒緩痠痛。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
