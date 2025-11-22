時機敏感！日本天團臨時喊卡上海、香港演唱會 連台灣也不來了
日本天團柚子（YUZU）原定12月8日將在台灣開唱，然而主辦單位今天（11/22）卻突然宣佈，因「不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次」，除了台北場，包括香港、上海也一併取消，時值中日關係緊張之際，此舉不僅讓樂迷錯愕，也引發政治聯想。
日本首相高市早苗近日在國會中表示，中國如果武力犯台，日本將有理由行使集體自衛權，引發日中關係緊張；中國為了反制，除警告公民不要到日本觀光留學，還限制日本水產進口，雙方劍拔弩張，連帶影響到娛樂圈的交流，日本男團JO1、吉本興業與日星古川雄輝近期在中國的行程統統喊卡。
負責柚子（YUZU）來台開唱的主辦單位寬宏藝術，今天也無預警宣布，原定12 月8日於New Taipei Zepp舉行的「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」演唱會，因「不可避免的諸多因素」不得不取消預定場次，並向粉絲致歉。
寬宏藝術也在臉書公布退票辦法，若有相關問題，可透過email或電話洽詢，退票收件日期為2025年11月22日至2025年12月8日為止。
