日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍

娛樂中心／綜合報導

日本國民流行天團YUZU原定12月舉行亞洲巡演「GET BACK」，今官方突宣布全部取消。（圖／翻攝自YUZU臉書）

日本國民流行雙人天團YUZU（柚子／ゆず）自1997出道以來，以街頭演唱起家實力堅強，代表作包括《夏色》《飛べない鳥》等，累積全亞洲穩定的歌迷粉絲群。原本他們訂於12月在香港、上海、台北三地展開亞洲新巡演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」，怎料突然全面取消，讓台灣樂迷大呼震驚。

據主辦單位稍早發布聲明指出，原定12月3日在香港、12月6日在上海、12月8日在台北的演出，因「不可避免的諸多因素」被迫全數終止。台北場次原本預定於台北市 Zepp New Taipei 舉行，眾多粉絲已在8月起搶票，準備迎接睽違6年再度來台的 YUZU，突如其來的取消公告令現場期待瞬間崩盤。

YUZU官方發出聲明公告。（圖／翻攝自YUZU官方網站）

YUZU演唱會首次這樣大變動立刻引發熱議。紛紛猜測是不是與近期日本首相高市早苗「台灣有事」說法有關，許多台灣粉絲在社群上留言：「為什麼台北也被取消？」、「齊頭式平等？」、「難道又是中日外交因素搞的鬼？」、「已經準備好見面了，這感覺太扯！」部分網友則將苗頭焦點指向當前中日關係緊張，認為文化交流可能受政治氛圍影響。

主辦單位並未在聲明中說明具體取消原因，僅提及「不可避免的因素」且「只能決定取消所有預定場次」，無法提供任何單場保留或延後方案。此消息對台灣粉絲而言尤其打擊，距離上次YUZU造訪台北已6年，這次被視為重要回歸場，從早已計畫旅途、預訂票務的粉絲數以千計。

